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Гарри Кейн принимает решение о переходе в Премьер-лигу

1:07
Спорт
Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Гарри Кейн планирует остаться в "Баварии" Мюнхен как минимум еще на один год — надежды на возвращение в Премьер-лигу этим летом рухнули.

Считается, что в контракте Кейна с "Баварией" есть пункт о выкупе, который снизится с 67 млн фунтов стерлингов до 54 млн фунтов стерлингов за английскую команду в январе.

Этот пункт заставил ряд клубов, включая "Манчестер Юнайтед", быть настороже, что Кейн может быть открыт для возвращения, как только он выиграет первый титул лиги в своей карьере в ближайшие недели. Однако источники, близкие к Кейну, сообщили, что он счастлив в "Баварии" и хотел бы попробовать защитить Бундеслигу и выиграть Лигу чемпионов, прежде чем даже думать об уходе.

31-летний Кейн, который в среднем забивает практически по голу за игру за "Баварию", знает, что его место в сборной Англии надежно, пока он продолжает выступать на самом высоком уровне.

Многие удивились, когда Кейн решил перейти в Бундеслигу, несмотря на интерес со стороны Премьер-лиги.

Уточнения

Га́рри Э́двард Кейн (англ. Harry Edward Kane; род. 28 июля 1993 года, Уолтемстоу, Большой Лондон) — английский футболист, нападающий немецкого клуба «Бавария» и капитан национальной сборной Англии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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