Стремительная потеря веса: как аквааэробика сделает вас стройнее за час

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Сейчас в мире стремительно развивается аквафитнес, но многие не знают, на сколько он действительно полезен.

Фото: commons.wikimedia.org by Franck Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина сидит на дне бассейна

За счет специфических условий проведения занятия его польза очень высока: физические свойства воды, специальное оборудование, упражнения и музыка.

"Занятия аквааэробикой или аквафитнесом формируют правильную осанку. Достаточно добавить к стандартному комплексу специальные упражнения, чтобы исправить ряд опорно-двигательных нарушений", — цитирует "СЭ" тренера по аквафитнесу Екатерину Рыбьякову.

Аквааэробика помогает развитию мышц и гибкости. Благодаря природной поддержке воды можно увеличить диапазон движений, что что помогает держать мышцы в тонусе.

Для людей с артритом, остеохондрозом и проблемами суставов аквааэробика станет отличным вариантом поддерживать себя в форме, так как нагрузка на суставы в воде минимальна.

Кстати, за час занятий в среднем можно сжечь до 700 ккал, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



