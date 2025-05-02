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Мини-спортзал дома за пару часов: создай свое идеальное пространство для тренировок

1:33
Спорт

Если вы хотите похудеть, подкачаться или просто держать в себя в хорошей физической форме, но у вас совсем нет времени на походы в спортзал, обустройте свой уголок для фитнеса прямо дома. Как это сделать, расскажем ниже.

Тренировка девушки дома
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки дома

Для начала выделите отдельный участок, где ничего не мешает движениям.

  • Базовые упражнения (приседания, планка, йога) потребуют от 2 кв. м.
  • Динамичные тренировки с активными выпадами и махами займут 4-6 кв. м.

Лучшие варианты — угол комнаты, балкон или ниша, которую можно адаптировать под спорт.

Визуальное разделение поможет создать нужный настрой.

Выделите акцентную стену и наклейте на нее мотивирующие трекеры или графику. Также можно создать акцент за счет дополнительного освещения: отдельно стоящих RGB-светильников или LED-лент с динамическим режимом.

На пол постелите гимнастические коврики, собранные в единую зону. Они имеют нескользящую поверхность и амортизирующие свойства.

Постарайтесь выбрать зону тренировок у окна. Дневной свет помогает выработке серотонина. Для защиты от бликов установите легкие рулонные шторы или жалюзи.

Зеркало обязательно должно быть в домашнем спортзале, особенно если вы работаете над техникой упражнений. Выбирайте напольное зеркало высотой от 150 см, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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