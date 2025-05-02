Проведи майские праздники с пользой для тела и здоровья: вот как отдохнуть на все 100 процентов

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Майские выходные наконец-то наступили. В это время очень хочется отдохнуть от трудовых будней, но не обязательно делать это с телефоном в руках. Если вы хотите провести выходные с пользой для тела и здоровья, эти советы для вас!

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки на улице

Цифровой детокс

Телефоны уже очень плотно вошли в нашу рутину, но хотя бы на пару часов отложите их в сторону и сосредоточьтесь на реальном мире.

Выберите живое общение. Вы удивитесь, как много свободного времени появится, если сократить бесцельное зависание в телефоне.

10 000 шагов

В эти выходные больше гуляйте в комфортном темпе, пока не почувствуете лёгкую усталость. Можно даже позвать друзей или семью.

Природа или фитнес-клуб?

Тренажёрка — не единственное место, где можно заниматься спортом. Лесная тропинка, да даже обычный двор — отличные площадки для тренировки. А если на улице найти тренажёры — будет супер.

Кстати, даже простая прогулка в быстром темпе поднимет настроение.

Для лентяев

Если нет сил на тренировку, сделайте хотя бы 10 приседаний, пятиминутную растяжку или короткую прогулку. Главное — не давать себе полностью расслабиться, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



