Прощай, пивной живот: эти упражнения убирают жир быстрее любых диет

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"Пивной" живот — это не только эстетическая проблема, но и серьезный сигнал о накоплении висцерального жира, который обвивает внутренние органы. Это напрямую связано с рисками развития различных метаболических заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Но избавиться от этого жира вполне реально, и для этого вовсе не нужно часами проводить время в тренажерном зале или изнурять себя однообразными упражнениями.

Врач-консультант по ожирению Ахил Сайеда рекомендует сосредоточиться на упражнениях, которые активируют сразу несколько крупных групп мышц, способствуя максимальному сжиганию жира, особенно в области живота. И, по его мнению, совершенно не обязательно быть опытным атлетом для того, чтобы ощутить их мощный эффект.

Одним из самых эффективных упражнений, по словам специалиста, являются прыжки через скакалку. Это простое на первый взгляд упражнение активно задействует икроножные мышцы, ягодицы, заднюю поверхность бедра, квадрицепсы и мышцы кора. Оно помогает развить выносливость и способствует интенсивному сжиганию жира.

Не менее эффективными являются берпи — функциональное упражнение, которое задействует почти все мышцы тела, включая грудные, плечевые, ягодичные и мышцы кора. Это мощная кардио- и силовая нагрузка, которая запускает метаболизм, помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и способствует быстрой потере жира. Хотя берпи действительно довольно сложны, именно они оказываются особенно полезными для устранения жира в области живота.

Jumping Jack — это ещё одно упражнение, которое часто недооценено, но на самом деле является отличным способом укрепить икры, бедра и ягодицы, активизировать мышцы кора и стабилизаторы тела.

Прыжки с разведением рук и ног помогают улучшить координацию, разогнать кровь и подготавливают тело к более интенсивным нагрузкам, пишет журнал Men Today.

Не стоит забывать и о болгарских выпадах с прыжком. Это упражнение укрепляет ноги, улучшает баланс и координацию, а также активно задействует мышцы ягодиц и бедра. Болгарские выпады не только развивают силу, но и повышают общую выносливость, что делает их отличным вариантом для сжигания жира и укрепления мышц.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

