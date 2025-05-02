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Сидите вот так 5 минут в день — и тело начнёт меняться прямо на глазах

2:33
Спорт

Внешне Падмасана (поза лотоса) может показаться изящным способом посидеть с прямой спиной и скрещёнными ногами. Но для тех, кто хотя бы раз пробовал практиковать её ежедневно, она быстро перестаёт быть "просто позой".

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Поза, которую древние практики создавали для тишины ума, сегодня работает как противоядие от сжатых, напряжённых, уставших мышц. Вам не нужно стремиться к просветлению — достаточно захотеть чувствовать себя свободнее.

Когда тело выпрямляется само

Практикующие со временем замечают: спина словно сама вытягивается вверх. Профессора и преподаватели йоги отмечают, что таз в Падмасане стабилизируется, грудная клетка раскрывается, а позвоночник занимает положение, максимально приближённое к анатомически правильному.

В условиях, когда большая часть людей проводит дни, склонившись к экрану, эта поза становится механизмом выравнивания. Её эффект — не только визуальный. Это возможность снять напряжение с поясницы, плеч и шеи, дать дыханию свободу. 

Гибкость как побочный эффект терпения

Пожалуй, самое сложное в Падмасане — это не её выполнение, а ожидание. Положение требует открытых бедер, и именно здесь у большинства возникает барьер. Однако, как подчёркивают специалисты, дело не в природной гибкости, а в уважении к телу.

Падмасана не требует насилия — она обучает телесному слушанию. С каждым днём мышечное напряжение отступает. Сначала это дискомфорт и сопротивление, затем — лёгкость и естественность. Со временем походка становится свободнее, движения — гармоничнее, спина — устойчивее. Всё потому, что тело постепенно избавляется от накопленных "блоков".

Стабильность, которая начинается изнутри

Сидеть в Падмасане — это как тренироваться, не двигаясь. Йогатерапевты часто говорят о глубинной работе мышц кора и тазового дна, которые незаметно активируются в процессе. Это не та сила, что видна в зеркале. Это сила, что ощущается в походке, в осанке, в равновесии.

Регулярная практика создаёт устойчивый центр — и эта стабильность передаётся всему: от ходьбы до реакции на стресс. Координация, ловкость, уверенность — всё это укрепляется в неподвижности, пишет Ed. Fisica.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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