Это не просто прогулка: врачи раскрыли, что реально происходит с телом во время ходьбы

Кажется, об этой активности уже сказано всё: это просто, бесплатно, безопасно. Но способна ли ходьба, за которую так цепляются миллионы, действительно повлиять на мышечный рост или, быть может, она переоценена?
По данным глобального исследования, проводимого в разных регионах мира, включая Америку и Юго-Восточную Азию, именно ходьба признана самой массовой физической активностью среди взрослых. Это объяснимо — доступность и минимальный риск травм делают её привлекательной для всех возрастов. Но приносит ли она пользу, которая выходит за рамки лёгкой прогулки от компьютера до кофейни?
Физиолог из Университета Лимерика Брайан Карсон объясняет: когда человек идёт, в работу включаются мышцы всего тела, увеличивается расход энергии и возрастает метаболическая нагрузка. Организм начинает активнее дышать, поставляя кислород мышцам, но при этом не загоняет человека в состояние одышки, если только речь не идёт о подъёме в гору или стремительном темпе.
Кроме физических изменений, в процесс вовлечена и нервная система. По словам Карсона, мозг становится более активным, обрабатывая сигналы от окружающей среды и координируя действия тела. Это не просто механическое передвижение — это слаженная работа нейронных сетей и моторики.
Подтверждает это и исследование Стэнфордского университета: ещё в 2014 году учёные зафиксировали рост креативности у испытуемых на 81% после прогулки, по сравнению с сидячим положением. Наивысшие показатели наблюдались при передвижении на свежем воздухе.
Физическая активность средней интенсивности запускает работу парасимпатической нервной системы — той самой, что помогает снижать уровень кортизола, гормона стресса. Именно поэтому прогулки воспринимаются как способ "перезагрузки" психики. Но есть и более глубинные изменения.
Специалист по когнитивной эффективности Абигейл Айрленд ссылается на исследование, в котором 120 пожилых людей ежедневно гуляли в течение длительного времени. Это привело к увеличению объёма гиппокампа — области мозга, связанной с памятью — и росту уровня BDNF, белка, способствующего выживанию и развитию нейронов. По её словам, это можно сравнить с удобрением для мозга, которое помогает клеткам становиться сильнее и продуктивнее.
Может ли простая прогулка заменить силовую тренировку? Вопрос остаётся открытым. Карсон указывает, что при сильном снижении ежедневной активности — менее 1500 шагов в день — наблюдается выраженное уменьшение мышечной массы ног и снижение синтеза белка почти на треть, даже если питание остаётся белковым. Это доказывает, что отсутствие движения вредно, но подтверждает ли обратное — что движение наращивает мышцы?
Не совсем. Сама по себе ходьба не способна существенно увеличить мышечный объём. Однако она эффективно поддерживает мышечный тонус, а при добавлении отягощений — например, утяжелённого жилета или рюкзака — активизируются мышцы кора и нижней части тела. Айрленд считает, что в таком формате ходьба становится заметно более интенсивной кардионагрузкой.
Сжигать жир — другое дело. Даже без нагрузки ходьба помогает телу использовать жировые запасы как источник энергии. А если добавить вес, как показало исследование 2020 года, масса тела снижается, как и процент жира.
По словам Айрленд, важна не только сама прогулка, но и её параметры: скорость, продолжительность, наклон. Всё это — рычаги, которые регулируют результат. Ходьба задействует множество мышц — от ног до рук, от пресса до спины, и всё это способствует метаболизму.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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