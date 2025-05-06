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Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться

2:40
Спорт

"No pain — no gain" — знакомая фраза? Многие считают, что если после тренировки нет крепатуры, значит, и толку нет. Но это не совсем так. Разбираемся, почему на следующий день может не болеть ни одна мышца и что это на самом деле означает.

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Что говорит боль в мышцах

После хорошей тренировки мышцы могут болеть — это нормально. Во время нагрузки происходят микроповреждения волокон, и организм начинает восстанавливать их. Но вот что важно: сама по себе боль — это не знак роста мышц. Мышечная масса увеличивается не во время нагрузки, а в процессе восстановления.

Кроме того, первые 4-6 часов после тренировки ты можешь чувствовать приятную усталость — это результат снижения уровня энергии. А через день-два появляется та самая "крепатура" — следствие микротравм.

Почему мышцы перестают болеть

Со временем твой организм адаптируется к нагрузкам. Мышцы становятся сильнее, эластичнее, выносливее. И вот ты уже можешь провести мощную тренировку — и проснуться на следующий день без чувства "сломленного тела". Это нормально.

Вот основные причины, почему пропала крепатура

  • Одинаковая нагрузка: ты делаешь один и тот же комплекс — тело привыкло. Добавь новые упражнения или измени порядок.
  • Недостаточная интенсивность: слишком лёгкая нагрузка не вызывает микроповреждений. Увеличь вес, добавь подходы или сократи паузы между ними.
  • Хорошее восстановление: генетика, питание и режим сна играют свою роль. Если организм успевает всё починить до появления боли — это скорее плюс, чем минус.

А если боль есть, но прогресса — нет

Тогда проблема не в отсутствии боли, а в неправильной системе. Перетренированность мешает прогрессу: ты устаёшь, но не восстанавливаешься. Это как ехать с полностью выжатым газом — недолго протянешь.

Как тренироваться эффективно без боли

  • Увеличивай нагрузку постепенно.
  • Следи за техникой и разминкой.
  • Не забывай про растяжку и миофасциальный релиз.
  • Высыпайся и ешь достаточно белка.

Боль в мышцах — не единственный и не главный показатель эффективности тренировки. Если ты регулярно тренируешься, питаешься правильно и восстанавливаешься, а тело становится сильнее — значит, ты на верном пути. А крепатура? Пусть остаётся воспоминанием о первых шагах, а не ежедневной целью.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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