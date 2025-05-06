Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться

2:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

"No pain — no gain" — знакомая фраза? Многие считают, что если после тренировки нет крепатуры, значит, и толку нет. Но это не совсем так. Разбираемся, почему на следующий день может не болеть ни одна мышца и что это на самом деле означает.

Фото: freepik by racool-studio спорт

Что говорит боль в мышцах

После хорошей тренировки мышцы могут болеть — это нормально. Во время нагрузки происходят микроповреждения волокон, и организм начинает восстанавливать их. Но вот что важно: сама по себе боль — это не знак роста мышц. Мышечная масса увеличивается не во время нагрузки, а в процессе восстановления.

Кроме того, первые 4-6 часов после тренировки ты можешь чувствовать приятную усталость — это результат снижения уровня энергии. А через день-два появляется та самая "крепатура" — следствие микротравм.

Почему мышцы перестают болеть

Со временем твой организм адаптируется к нагрузкам. Мышцы становятся сильнее, эластичнее, выносливее. И вот ты уже можешь провести мощную тренировку — и проснуться на следующий день без чувства "сломленного тела". Это нормально.

Вот основные причины, почему пропала крепатура

Одинаковая нагрузка: ты делаешь один и тот же комплекс — тело привыкло. Добавь новые упражнения или измени порядок.

ты делаешь один и тот же комплекс — тело привыкло. Добавь новые упражнения или измени порядок. Недостаточная интенсивность: слишком лёгкая нагрузка не вызывает микроповреждений. Увеличь вес, добавь подходы или сократи паузы между ними.

слишком лёгкая нагрузка не вызывает микроповреждений. Увеличь вес, добавь подходы или сократи паузы между ними. Хорошее восстановление: генетика, питание и режим сна играют свою роль. Если организм успевает всё починить до появления боли — это скорее плюс, чем минус.

А если боль есть, но прогресса — нет

Тогда проблема не в отсутствии боли, а в неправильной системе. Перетренированность мешает прогрессу: ты устаёшь, но не восстанавливаешься. Это как ехать с полностью выжатым газом — недолго протянешь.

Как тренироваться эффективно без боли

Увеличивай нагрузку постепенно.

Следи за техникой и разминкой.

Не забывай про растяжку и миофасциальный релиз.

Высыпайся и ешь достаточно белка.

Боль в мышцах — не единственный и не главный показатель эффективности тренировки. Если ты регулярно тренируешься, питаешься правильно и восстанавливаешься, а тело становится сильнее — значит, ты на верном пути. А крепатура? Пусть остаётся воспоминанием о первых шагах, а не ежедневной целью.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

