Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться

"No pain — no gain" — знакомая фраза? Многие считают, что если после тренировки нет крепатуры, значит, и толку нет. Но это не совсем так. Разбираемся, почему на следующий день может не болеть ни одна мышца и что это на самом деле означает.
После хорошей тренировки мышцы могут болеть — это нормально. Во время нагрузки происходят микроповреждения волокон, и организм начинает восстанавливать их. Но вот что важно: сама по себе боль — это не знак роста мышц. Мышечная масса увеличивается не во время нагрузки, а в процессе восстановления.
Кроме того, первые 4-6 часов после тренировки ты можешь чувствовать приятную усталость — это результат снижения уровня энергии. А через день-два появляется та самая "крепатура" — следствие микротравм.
Со временем твой организм адаптируется к нагрузкам. Мышцы становятся сильнее, эластичнее, выносливее. И вот ты уже можешь провести мощную тренировку — и проснуться на следующий день без чувства "сломленного тела". Это нормально.
Тогда проблема не в отсутствии боли, а в неправильной системе. Перетренированность мешает прогрессу: ты устаёшь, но не восстанавливаешься. Это как ехать с полностью выжатым газом — недолго протянешь.
Боль в мышцах — не единственный и не главный показатель эффективности тренировки. Если ты регулярно тренируешься, питаешься правильно и восстанавливаешься, а тело становится сильнее — значит, ты на верном пути. А крепатура? Пусть остаётся воспоминанием о первых шагах, а не ежедневной целью.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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