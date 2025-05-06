Секрет стройных бёдер: 5 движений, которые ненавидит жировая ловушка

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Спорт

Милое прозвище "ушки" скрывает неприятную для многих женщин проблему — выступающие жировые отложения с внешней стороны бёдер. Они не уходят даже при общем похудении, игнорируют диеты и тренировки "на всё тело". Но от них можно избавиться — если знать как.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Почему появляются ушки

Основные причины

  • Гормоны: эстроген направляет жир в область бёдер и ягодиц и мешает его расщеплению.
  • Генетика: форма таза и прикрепление мышц заданы природой.
  • Образ жизни: малоподвижность, калорийная еда и стресс — всё это запускает накопление жира именно в этой зоне.

Интересный факт: даже у женщин с нормальным весом могут быть выраженные "ушки". Это не аномалия, а результат индивидуального распределения жира.

Что поможет

  • Силовые тренировки: упражнения с собственным весом и утяжелителями формируют мышцы, подтягивают контур и активируют сжигание жира.
  • Кардионагрузки: улучшают обмен веществ и ускоряют общий жиросжигательный процесс.
  • Правильное питание: снижение калорий, клетчатка, белок, полезные жиры и вода — основа коррекции фигуры.
  • Массажи и обёртывания: улучшают состояние кожи, но сами по себе жир не сжигают.
  • Терпение и регулярность: работают только система и дисциплина.

Главное правило — нельзя убрать жир локально, но можно изменить состав тела и подтянуть силуэт. Начните с малого — движения, воды и силы воли. Фигура вас отблагодарит.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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