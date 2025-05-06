Секрет стройных бёдер: 5 движений, которые ненавидит жировая ловушка

Милое прозвище "ушки" скрывает неприятную для многих женщин проблему — выступающие жировые отложения с внешней стороны бёдер. Они не уходят даже при общем похудении, игнорируют диеты и тренировки "на всё тело". Но от них можно избавиться — если знать как.
Интересный факт: даже у женщин с нормальным весом могут быть выраженные "ушки". Это не аномалия, а результат индивидуального распределения жира.
Главное правило — нельзя убрать жир локально, но можно изменить состав тела и подтянуть силуэт. Начните с малого — движения, воды и силы воли. Фигура вас отблагодарит.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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