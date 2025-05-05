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Постоянно голодна на диете? Эти 6 приёмов помогут держать аппетит под контролем

2:45
Спорт

Одна мысль о еде — и уже всё, диета превращается в пытку? Не спеши отчаиваться. Профессиональные бодибилдеры знают, как справиться с голодом, не срываясь на булочки. Их секреты легко применить в обычной жизни — и они действительно работают.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Ешь чаще, но меньше

  • Пятиразовое питание никто не отменял. Раздели дневной рацион на 5-6 небольших порций. Есть каждые 2-3 часа — это не баловство, а способ держать уровень сахара в крови стабильным. Так ты не успеешь проголодаться, и риск сорваться на всё подряд резко снизится.

Сделай белок своим лучшим другом

  • Белок насыщает надолго. Он переваривается медленно и помогает сохранять мышцы даже в дефиците калорий. Рассчитай норму: около 2,5 грамма на килограмм массы тела. Включай в рацион мясо, рыбу, яйца — и ты будешь сыта, как после пиршества.

Добавь в тарелку клетчатку

  • Салат? Да, но с умом. Капуста, морковь, брокколи, фасоль и прочие овощи с высоким содержанием клетчатки заполняют желудок и дают чувство насыщения. А если сочетать их с белком — получишь двойной эффект.

Устрой себе пищевую перезагрузку

  • Иногда можно и "согрешить". Один раз в 7-10 дней позволь себе любимую "вредность" — это не сбивает с пути, а наоборот, помогает сохранить баланс. Такой "читмил" снизит психологическое напряжение и убережёт от глобальных срывов.

Пей. Серьёзно, просто пей

  • Иногда организм путает голод с жаждой. Попробуй сначала выпить стакан воды, а потом послушай себя. Вполне возможно, еда больше и не нужна. Следи за водным балансом весь день — и голод отступит.

Двигайся, но без фанатизма

  • Спорт отвлекает от мыслей о еде и ускоряет обмен веществ. Но не переусердствуй — слишком интенсивные тренировки могут, наоборот, разбудить зверский аппетит. Выбирай умеренную активность: ходьба, йога, плавание или силовые без перегруза.

Отказ от лишнего — это не значит отказаться от комфорта. Диета не должна превращаться в борьбу с собой. Если ты будешь есть правильно, пить достаточно воды, включишь умеренные тренировки и позволишь себе немного гибкости — чувство голода перестанет управлять твоим настроением и решениями. Главное — прислушиваться к своему телу, а не следовать диете "на зубах". Тогда похудение станет не изнурительной целью, а приятным процессом заботы о себе.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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