Думаешь, тренажёр Смита — для слабаков? А зря: он прокачает всё тело

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Если ты до сих пор думаешь, что тренажёр Смита — это "штанга для ленивых", пора пересмотреть своё мнение. Этот фитнес-гаджет может стать ключом к безопасным и эффективным тренировкам как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка в спорт зале

В чём фишка тренажёра Смита

Главная особенность — штанга двигается строго по заданной вертикали. Это исключает риск потерять равновесие и снижает нагрузку на позвоночник. Плюс — всегда можно зафиксировать вес на любом уровне благодаря встроенным крюкам.

Тренажёр Смита подходит

Новичкам, которые ещё не уверены в технике.

Тем, кто восстанавливается после травм.

Продвинутым, которым хочется изолировать нужную мышцу и проработать её до жжения.

Какие упражнения можно делать

На грудь: жим лёжа, жим на наклонной скамье, жим Свенда.

жим лёжа, жим на наклонной скамье, жим Свенда. На спину: тяга штанги в наклоне, шраги, становая тяга.

тяга штанги в наклоне, шраги, становая тяга. На ноги и ягодицы: классические приседы, приседы Зерхера, мёртвая тяга, выпады, подъёмы на носки.

классические приседы, приседы Зерхера, мёртвая тяга, выпады, подъёмы на носки. Плечи: жим сидя, жим из-за головы, тяга к подбородку.

жим сидя, жим из-за головы, тяга к подбородку. Руки: узкий жим для трицепса, подъёмы на бицепс.

С его помощью можно собрать полноценную круговую тренировку и ни разу не отойти от тренажёра!

Плюсы и минусы

Плюсы

Безопасен — особенно если нет напарника.

Помогает сосредоточиться на технике и проработке мышц.

Снижает нагрузку на позвоночник.

Минусы

Отсутствует работа мышц-стабилизаторов.

Может ограничивать естественную амплитуду движений.

Подходит не для всех видов упражнений.

Полезные детали

Вес пустого грифа в Смите — от 10 до 25 кг. Некоторые модели оснащены противовесами, чтобы даже начинающий мог работать с минимальным весом.

Хотите проработать всё тело без риска травм и с чёткой техникой? Смело идите к тренажёру Смита.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

