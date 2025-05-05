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Думаешь, тренажёр Смита — для слабаков? А зря: он прокачает всё тело

2:03
Спорт

Если ты до сих пор думаешь, что тренажёр Смита — это "штанга для ленивых", пора пересмотреть своё мнение. Этот фитнес-гаджет может стать ключом к безопасным и эффективным тренировкам как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка в спорт зале

В чём фишка тренажёра Смита

Главная особенность — штанга двигается строго по заданной вертикали. Это исключает риск потерять равновесие и снижает нагрузку на позвоночник. Плюс — всегда можно зафиксировать вес на любом уровне благодаря встроенным крюкам.

Тренажёр Смита подходит

  • Новичкам, которые ещё не уверены в технике.
  • Тем, кто восстанавливается после травм.
  • Продвинутым, которым хочется изолировать нужную мышцу и проработать её до жжения.

Какие упражнения можно делать

  • На грудь: жим лёжа, жим на наклонной скамье, жим Свенда.
  • На спину: тяга штанги в наклоне, шраги, становая тяга.
  • На ноги и ягодицы: классические приседы, приседы Зерхера, мёртвая тяга, выпады, подъёмы на носки.
  • Плечи: жим сидя, жим из-за головы, тяга к подбородку.
  • Руки: узкий жим для трицепса, подъёмы на бицепс.

С его помощью можно собрать полноценную круговую тренировку и ни разу не отойти от тренажёра!

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Безопасен — особенно если нет напарника.
  • Помогает сосредоточиться на технике и проработке мышц.
  • Снижает нагрузку на позвоночник.

Минусы

  • Отсутствует работа мышц-стабилизаторов.
  • Может ограничивать естественную амплитуду движений.
  • Подходит не для всех видов упражнений.

Полезные детали

Вес пустого грифа в Смите — от 10 до 25 кг. Некоторые модели оснащены противовесами, чтобы даже начинающий мог работать с минимальным весом.

Хотите проработать всё тело без риска травм и с чёткой техникой? Смело идите к тренажёру Смита.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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