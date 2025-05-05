Думаешь, тренажёр Смита — для слабаков? А зря: он прокачает всё тело

Если ты до сих пор думаешь, что тренажёр Смита — это "штанга для ленивых", пора пересмотреть своё мнение. Этот фитнес-гаджет может стать ключом к безопасным и эффективным тренировкам как для новичков, так и для опытных спортсменов.
Главная особенность — штанга двигается строго по заданной вертикали. Это исключает риск потерять равновесие и снижает нагрузку на позвоночник. Плюс — всегда можно зафиксировать вес на любом уровне благодаря встроенным крюкам.
С его помощью можно собрать полноценную круговую тренировку и ни разу не отойти от тренажёра!
Вес пустого грифа в Смите — от 10 до 25 кг. Некоторые модели оснащены противовесами, чтобы даже начинающий мог работать с минимальным весом.
Хотите проработать всё тело без риска травм и с чёткой техникой? Смело идите к тренажёру Смита.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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