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Минус в талии, плюс на весах: почему после спорта прибавляется вес

2:26
Спорт

Начали заниматься фитнесом, а весы вместо минуса показывают плюс? Кажется, всё напрасно, хочется бросить тренировки и заесть всё шоколадкой? Спокойно. Это абсолютно нормально — и вот почему.

Девушка с весами
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка с весами

Мышцы тяжелее жира

Да-да, тот самый миф, который оказался правдой. В первое время, особенно если вы новичок, тело реагирует на нагрузку не сбросом веса, а… его ростом. Мышцы активизируются, приходят в тонус, и организм начинает их "строить" — а мышечная ткань плотнее и тяжелее жира. То есть вы выглядите стройнее, а вес прибавляется. Противоречие только на первый взгляд: сантиметры в талии уходят, а стрелка весов стоит на месте или ползёт вверх. Не обращайте на неё внимания — ориентируйтесь на одежду и зеркальное отражение.

Аппетит растёт, как на дрожжах

После хорошей тренировки хочется наградить себя… чем-нибудь вкусненьким. Проблема в том, что даже "вкусненькое" может легко превысить то, что вы только что сожгли. А силовые тренировки к тому же ускоряют обмен веществ — и аппетит начинает напоминать зверя. Это не значит, что нужно сидеть голодным, но стоит быть внимательнее: следите за калориями, не налегайте на быстрые углеводы и ешьте осознанно.

Вода — ваш скрытый вес

После тренировок организм может задерживать воду — особенно если вы ели что-то солёное или богатое углеводами. Это может добавить на весах до полутора килограммов! Но не волнуйтесь: это не жир, а просто временный эффект. Через пару дней вода уйдёт — и цифры нормализуются.

А что делать

  • Не взвешивайтесь каждый день — это сбивает с толку.
  • Замеряйте объёмы раз в неделю и сравнивайте фото.
  • Помните: главное — не цифры, а ваше самочувствие и внешний вид.

Так что, если после тренировки вес неожиданно ползёт вверх — не спешите расстраиваться. Это вовсе не провал, а вполне естественная реакция тела на изменения. Мышцы укрепляются, вода задерживается, метаболизм перестраивается — и всё это временные явления. Главное — не число на весах, а то, как вы чувствуете себя в теле и как оно меняется в зеркале. Дайте себе время, будьте последовательны — и результат обязательно придёт.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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