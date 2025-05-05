Мышцы болят — значит, растут? Не всегда: когда крепатура сигнал, а не прогресс

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Каждый, кто хотя бы раз занимался спортом, сталкивался с мышечной болью после тренировки. Это явление, известное как крепатура, возникает из-за микроповреждений мышечных волокон и сопровождается воспалением. Однако важно понимать, что боль в мышцах не всегда означает эффективную тренировку и не должна становиться самоцелью.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

Когда можно продолжать тренировки

Если мышечная боль умеренная и не мешает выполнять упражнения, можно продолжать тренировки, но с некоторыми оговорками:​

Чередуйте группы мышц : дайте время на восстановление тем мышцам, которые болят, и тренируйте другие группы. ​

: ​ Умеренные нагрузки : уменьшите интенсивность и объем тренировок, чтобы не усугубить микроповреждения. ​

: ​ Разминка и заминка: не пренебрегайте разминкой перед тренировкой и заминкой после нее, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и ускорить восстановление.

Когда стоит сделать паузу

Если боль в мышцах сильная, сопровождается отеком, покраснением или ограничением подвижности, лучше воздержаться от тренировок. Такие симптомы могут указывать на более серьезные повреждения, требующие отдыха и, возможно, медицинской помощи.​

Способы облегчения крепатуры

Для ускорения восстановления и уменьшения мышечной боли можно использовать следующие методы:​

Теплая ванна или душ : помогают расслабить мышцы и улучшить кровообращение. ​

: ​ Массаж : способствует снятию напряжения и ускоряет восстановление.

: Легкая физическая активность : прогулка или йога могут помочь улучшить кровообращение и уменьшить боль. ​

: ​ Достаточный сон и питание: обеспечивают организм необходимыми ресурсами для восстановления. ​

Помните, что регулярные тренировки с постепенным увеличением нагрузки помогут снизить риск возникновения крепатуры и улучшить общую физическую форму.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

