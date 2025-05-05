Мышцы болят — значит, растут? Не всегда: когда крепатура сигнал, а не прогресс

Каждый, кто хотя бы раз занимался спортом, сталкивался с мышечной болью после тренировки. Это явление, известное как крепатура, возникает из-за микроповреждений мышечных волокон и сопровождается воспалением. Однако важно понимать, что боль в мышцах не всегда означает эффективную тренировку и не должна становиться самоцелью.
Если мышечная боль умеренная и не мешает выполнять упражнения, можно продолжать тренировки, но с некоторыми оговорками:
Если боль в мышцах сильная, сопровождается отеком, покраснением или ограничением подвижности, лучше воздержаться от тренировок. Такие симптомы могут указывать на более серьезные повреждения, требующие отдыха и, возможно, медицинской помощи.
Для ускорения восстановления и уменьшения мышечной боли можно использовать следующие методы:
Помните, что регулярные тренировки с постепенным увеличением нагрузки помогут снизить риск возникновения крепатуры и улучшить общую физическую форму.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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