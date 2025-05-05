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Мышцы болят — значит, растут? Не всегда: когда крепатура сигнал, а не прогресс

1:59
Спорт

Каждый, кто хотя бы раз занимался спортом, сталкивался с мышечной болью после тренировки. Это явление, известное как крепатура, возникает из-за микроповреждений мышечных волокон и сопровождается воспалением. Однако важно понимать, что боль в мышцах не всегда означает эффективную тренировку и не должна становиться самоцелью.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Когда можно продолжать тренировки

Если мышечная боль умеренная и не мешает выполнять упражнения, можно продолжать тренировки, но с некоторыми оговорками:

  • Чередуйте группы мышц: дайте время на восстановление тем мышцам, которые болят, и тренируйте другие группы.
  • Умеренные нагрузки: уменьшите интенсивность и объем тренировок, чтобы не усугубить микроповреждения.
  • Разминка и заминка: не пренебрегайте разминкой перед тренировкой и заминкой после нее, чтобы подготовить мышцы к нагрузке и ускорить восстановление.

Когда стоит сделать паузу

Если боль в мышцах сильная, сопровождается отеком, покраснением или ограничением подвижности, лучше воздержаться от тренировок. Такие симптомы могут указывать на более серьезные повреждения, требующие отдыха и, возможно, медицинской помощи.

Способы облегчения крепатуры

Для ускорения восстановления и уменьшения мышечной боли можно использовать следующие методы:

  • Теплая ванна или душ: помогают расслабить мышцы и улучшить кровообращение.
  • Массаж: способствует снятию напряжения и ускоряет восстановление.
  • Легкая физическая активность: прогулка или йога могут помочь улучшить кровообращение и уменьшить боль.
  • Достаточный сон и питание: обеспечивают организм необходимыми ресурсами для восстановления.

Помните, что регулярные тренировки с постепенным увеличением нагрузки помогут снизить риск возникновения крепатуры и улучшить общую физическую форму.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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