Тренеру Арсенала пришлось сдерживать себя во время матча с ПСЖ

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Ближе к концу матча "Арсенала" и ПСЖ, где французы выиграли, тренер сборной Англии по пенальти Николас Жовер едва не напал на четвертого судью, и главному тренеру Микелю Артете пришлось сдерживать разгневанного арбитра.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Французы вышли вперед в начале матча благодаря голу Усмана Дембеле, а затем, благодаря вратарю Джанлуиджи Доннарумме, сохранили преимущество, сделав большой шаг к выходу в финал.

"Арсеналу" удалось сравнять счет благодаря удару головой Микеля Мерино после штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда, а пенальти мог привести к ситуации у ворот ПСЖ в конце матча.

За считанные секунды до конца матча Деклан Райс получил право на угловой удар, а специалист по пенальти "Арсенала" Николя Жовер подошел к границе технической зоны и показал игрокам нужный вариант углового удара. Однако после подачи углового удара судья Славко Винчич зафиксировал офсайд, поскольку посчитал, что Бен Уайт толкнул вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.

Это решение сильно разозлило Джовера, который сердито накричал на четвертого судью за зафиксированный фол.

Разъяренного тренера пришлось сдерживать Микелю Артете, а затем главный тренер испанцев также вступил в короткую перепалку с помощником.

Болельщикам не понравилось поведение Джовера, и многие комментировали в социальных сетях, что ему не следовало оставаться в стороне.

В итоге "Арсеналу" не удалось сравнять счет с пенальти, и лондонской команде необходимо отыграться со счетом 1:0, чтобы выйти в финал. Ответный матч состоится через неделю, в среду, в Париже.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

