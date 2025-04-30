Общественный гнев разразился в Кане против Мбаппе после вылета из лиги

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Знаменитый футболист Килиан Мбаппе стал владельцем клуба "Кан" прошлым летом, согласившись выкупить контрольный пакет акций команды Лиги 2 за сумму, близкую к 20 миллионам евро.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Таким образом, 25-летняя звезда стала одним из самых молодых владельцев клуба в Европе, но конкурентные проблемы у команды велики. Клуб не смог избежать вылета из Лиги 2 и опустился на последнее место в турнирной таблице.

Организованные болельщики теперь открыто обвиняют Мбаппе в том, что он уделяет команде недостаточно внимания, и готовят протесты, чтобы заставить его покинуть пост.

Президент команды Зиад Хаммуд подвергся нападкам со стороны болельщиков в последнем матче против "Лорьяна" и поражении со счетом 3:0, в то время как бывший игрок "Олимпиакоса" Янн М'Била также высказал резкую критику в адрес владельцев и игроков: "Провальный год. Мы все виноваты в этом. Руководство, тренеры и игроки. Я никогда не переживал такого негативного года. Все пошло не так".

ФК "Кан" был основан 17 ноября 1913 года и на протяжении последних шести лет выступает во втором дивизионе Франции, а также провел несколько сезонов в Лиге 1.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

