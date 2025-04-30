Надаль заявил, что на 100 процентов поддерживает Янника Синнера

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Теннисист Рафаэль Надаль проанализировал последние новости тенниса и прокомментировал трехмесячную дисквалификацию Янника Синнера после положительного результата теста на клостебол.

Фото: commons.wikimedia.org by Beireke1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янник Синнер

Хотя Надаль и не скучает по теннису, он все равно внимательно за ним следит. Он подробно рассказал о трехмесячной дисквалификации Янника Синнера после его положительных тестов на клостебол, решение о которой было принято в феврале прошлого года по соглашению со Всемирным антидопинговым агентством.

Испанец уверен: Синнер никогда не пробовал употреблять допинг.

"Я на 100 процентов уверен, что Янник невиновен", — уверяет он.

Теннисист не верит, что Янник хотел сделать что-то запрещенное.

После того, как в марте 2024 года итальянец дважды сдал положительный тест на анаболический стероид, ITIA (Агентство по обеспечению честности в теннисе) оправдало его, прежде чем ВАДА подало апелляцию на это решение и в итоге достигло соглашения с первой ракеткой мира.

Отвечая на вопрос, следует ли Синнеру присутствовать на "Ролан Гаррос", Надаль не видит никаких препятствий.

"Если игроку разрешено участвовать, я не вижу причин ставить это под сомнение или говорить, что ему нужна особая поддержка, чтобы там находиться", — заключил Надаль.

Уточнения

Я́нник Си́ннер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Италия) — итальянский теннисист.

