Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У них это норма, у нас — лайфхак: корейские бьюти-привычки, о которых в России почти не знают
Здесь торгуют, как в XIV веке: 4 города, где можно почувствовать себя в эпохе Тюдоров
5 причин немедленно перейти на чёрный кофе
Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса
Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае
Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут
Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом
Космический мираж оказался настоящим: что за монстр скрывался в ультрафиолете
Мяукаете с акцентом? Что на самом деле думает кошка о вашем кошачьем языке

Затмение теннисиста в Остраве: он покрыл всех матом на чешском турнире и едва не подрался

0:48
Спорт

Карьера французского теннисиста Адриана Маннарино постепенно подходит к концу. Во время матча с соперником из Остравы он вышел из себя и даже угрожал одному из игроков с мячом.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Маннарино оступился в своем дебютном матче. Он проиграл со счетом 0:6, 6:7 украинцу Виталию Сачко, который попал в основной турнир как "удачливый лузер".

А француз опустился на 124-е место в мировом рейтинге. В игре против Сачека он допустил невынужденные ошибки с первой партии, а после неудачного контрудара в пятой партии он в гневе бросил ракетку всего в нескольких десятках сантиметров от подающего мячи. Он закончил свою вспышку гнева словами: "К черту турнир!"

Уточнения

Адриа́н Маннарино́ (фр. Adrian Mannarino; род. 29 июня 1988, Суази-су-Монморанси) — французский теннисист; победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде; игрок сборной Франции в Кубке Дэвиса. 8 раз за карьеру заканчивал сезон в топ-50 мирового рейтинга.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке
Российский шоу-бизнес
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке Аудио 
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую
Авто
Свечи зажигания служат дольше, чем думаете: как не выбрасывать деньги впустую Аудио 
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай
Садоводство, цветоводство
Томаты задыхаются: как неправильная посадка губит урожай Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Последние материалы
У них это норма, у нас — лайфхак: корейские бьюти-привычки, о которых в России почти не знают
Здесь торгуют, как в XIV веке: 4 города, где можно почувствовать себя в эпохе Тюдоров
5 причин немедленно перейти на чёрный кофе
Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса
Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае
Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут
Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом
Космический мираж оказался настоящим: что за монстр скрывался в ультрафиолете
Мяукаете с акцентом? Что на самом деле думает кошка о вашем кошачьем языке
Затмение теннисиста в Остраве: он покрыл всех матом на чешском турнире и едва не подрался
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.