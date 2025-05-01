Затмение теннисиста в Остраве: он покрыл всех матом на чешском турнире и едва не подрался

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Карьера французского теннисиста Адриана Маннарино постепенно подходит к концу. Во время матча с соперником из Остравы он вышел из себя и даже угрожал одному из игроков с мячом.

Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ролан Гаррос

Маннарино оступился в своем дебютном матче. Он проиграл со счетом 0:6, 6:7 украинцу Виталию Сачко, который попал в основной турнир как "удачливый лузер".

А француз опустился на 124-е место в мировом рейтинге. В игре против Сачека он допустил невынужденные ошибки с первой партии, а после неудачного контрудара в пятой партии он в гневе бросил ракетку всего в нескольких десятках сантиметров от подающего мячи. Он закончил свою вспышку гнева словами: "К черту турнир!"

Уточнения

Адриа́н Маннарино́ (фр. Adrian Mannarino; род. 29 июня 1988, Суази-су-Монморанси) — французский теннисист; победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде; игрок сборной Франции в Кубке Дэвиса. 8 раз за карьеру заканчивал сезон в топ-50 мирового рейтинга.

