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Реал Мадрид решил тренерскую головоломку — короли договорились не с одним, а с двумя тренерами

1:50
Спорт

Руководство "Реала" отыскало человека, способного заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера, и теперь у них есть соглашение не с одним, а с двумя тренерами.

Стадион Реала
Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион Реала

Новым постоянным тренером "белого балета" станет легенда клуба Хаби Алонсо. Однако до него на короткое время пост главного тренера займет Сантьяго Солари, который будет тренировать "Реал Мадрид" во время клубного чемпионата мира этим летом.

Теперь стало ясно, что Карло Анчелотти покидает "Реал Мадрид", чтобы возглавить сборную Бразилии. Он покинет "Сантьяго Бернабеу" 25 мая — сразу после последнего матча сезона Ла Лиги.

Анчелотти останется послом "Реала" и будет получать все положенное ему вознаграждение до конца контракта, чем руководство клуба намерено показать уважение к достижениям итальянца.

В последние недели ходили слухи, что "Реал" попытается убедить Юргена Клоппа возглавить команду, но в итоге президент Флорентино Перес достиг соглашения с Хаби Алонсо.

Интересно, что Алонсо отказался тренировать "Реал" во время клубного чемпионата мира, который пройдет в конце июня, поскольку команда будет истощена после долгого сезона, и у него не будет времени принимать самостоятельные решения.

Желание Хаби Алонсо — начать с нуля, с новым составом и новыми игроками.

Руководство "Реала" сообщило ему, что в этом случае они временно назначат на эту должность Сантьяго Солари, и Алонсо дал свое согласие. Сам Солари уже был тренером "Реала" в период 2018–2019 годов, а в последний раз возглавлял "Альмерию" в период 2020–2022 годов.

Уточнения

Хабье́р Ало́нсо Ола́но (исп. и баск. Xabier Alonso Olano), более известный как Ха́би Алонсо (исп. и баск. Xabi Alonso; род. 25 ноября 1981, Толоса, Страна Басков) — испанский футболист, полузащитник, тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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