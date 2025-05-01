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Реал Мадрид продаёт слабое звено Фантастической четвёрки за 100 млн евро

1:12
Спорт

Испанский "Реал Мадрид" готов этим летом продать за 100 миллионов евро игрока Родриго, который в последние месяцы не впечатляет своими выступлениями в "белом балете".

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Бразилец последний раз забивал гол в начале марта в ворота "Атлетико Мадрид" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в чемпионате он не забивал с конца января, когда отличился в ворота "Лас-Пальмаса".

Родриго был одним из самых критикуемых игроков в субботнем финале Кубка Испании против "Барселоны", который "Реал" проиграл со счетом 2:3. Помимо футбольного аспекта, он показал отсутствие отношения к делу на поле. Такая ситуация может поставить его на грань ухода из "Реала", учитывая прощание с Карло Анчелотти, который сохраняет его в своем составе.

Флорентино Перес может вычеркнуть Родриго из своих планов на следующий сезон.

К этому следует добавить финансовую необходимость клуба в сборе средств для летних трансферов, что дополнительно усугубляет ситуацию.

В этом сезоне бразилец забил всего один гол в 21 матче.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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