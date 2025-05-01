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Теннисный бунтарь: как любовь к Штеффи Граф изменила судьбу Андре Агасси

2:29
Спорт

Сегодня Агасси исполняется 55 лет, у него крепкая семья, несмотря на плохую репутацию в прошлом.

Ракетка и мячи для большого тенниса
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ракетка и мячи для большого тенниса

Андре Кирк Агасси — бывший американский теннисист армянского происхождения. Его принимал участие в Олимпийских играх 1952 года в качестве боксера, выступая за Иран, а его мать — армянка.

В 1997 году теннисист женился на Брук Шилдс, но его карьера пошла на спад, и он опустился на 141-е место в мировом рейтинге. В 1999 году она подала на развод и посвятила себя карьере, соблюдая строгую диету и занимаясь спортом.

В том же году он стал пятым человеком в истории тенниса, выигравшим все четыре титула Большого шлема (не в один и тот же год). В 2001 году он женился на бывшей теннисистке Штеффи Граф. У них двое детей — Джейдан-Гил и Джазз-Эл. Они уделяют много времени Фонду Андре Агасси, который занимается различными пожертвованиями.

Он находится в центре внимания прессы не только потому, что он хороший теннисист, но и из-за славы, которую он имел в молодости как плохой парень — длинные светлые волосы, яркие цвета в одежде и эмоции на корте. Спортивные комментаторы, признавая его талант, предсказывают, что он никогда не выиграет титул Большого шлема.

Андре избегал Уимблдона с 1988 по 1991 год, поскольку ему не нравилась идея полностью белой команды и он не любил играть на траве. В 1992 году он в последнюю минуту решил присоединиться и выиграл свой первый титул Большого шлема.

В общей сложности на ее счету восемь титулов турниров Большого шлема — два титула Открытого чемпионата США, один титул Уимблдона, четыре титула Открытого чемпионата Австралии и один титул Открытого чемпионата Франции.

На его счету рекордные 17 титулов серии "Мастерс" — больше, чем у любого другого теннисиста по состоянию на 2006 год, а также в общей сложности 60 титулов ATP Tour. По состоянию на 2006 год заработал более 30 миллионов. долларов только из призовых фондов турниров.

Уточнения

Андре́ Кирк Ага́сси (произносится как [ А н д р э́ ]; англ. Andre Kirk Agassi, род. 29 апреля 1970, Лас-Вегас) — американский профессиональный теннисист и филантроп, победитель восьми турниров серии Большого шлема, олимпийский чемпион.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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