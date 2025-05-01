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Неожиданный поворот: CBF успокаивает фанатов насчёт формы сборной Бразилии

1:29
Спорт

CBF меняет версию и заявляет, что цвета формы национальной сборной будут сохранены

Флаг Бразилии
Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Бразилии

Вторая форма будет синей, и успокаивает споры.

После того, как Бразильская конфедерация футбола (CBF) "раскрыла" слухи о красной футболке для национальной сборной, организация опубликовала заявление, в котором "меняет версию" и дает понять, что вторая форма по-прежнему будет синей.

В официальной ноте конфедерация изложила свою версию по этому вопросу. Однако примерно через два часа CBF изменил примечание.

В информации, которая не была раскрыта на момент публикации заметки, говорится, что традиционные желтые и синие цвета будут сохранены.

Портал Footy Headlines первым представил предполагаемую вторую форму сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) разъясняет, что недавно опубликованные изображения предполагаемой формы сборной Бразилии для чемпионата мира по футболу 2026 года не являются официальными.

Ни CBF, ни Nike официально не обнародовали подробности о новой линейке национальной сборной.

Организация подтверждает свою приверженность своему уставу и сообщает, что новая коллекция формы для чемпионата мира по футболу по-прежнему будет определяться совместно с Nike.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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