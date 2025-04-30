Рекорды пловчихи-трансгендера* заставили аннулировать

Университет Пенсильвании обвинили в том, что он разрешил трансгендеру* Лии Томас принять участие в соревнованиях в женской команде по плаванию.
Теперь у учреждения есть 10 дней на аннулирование студенческих рекордов Томас.
Еще Министерство образования приказало запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях и направить письма с извинениями спортсменкам, опыт которых был "омрачён дискриминацией по половому признаку".
* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
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