Рекорды пловчихи-трансгендера* заставили аннулировать

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Университет Пенсильвании обвинили в том, что он разрешил трансгендеру* Лии Томас принять участие в соревнованиях в женской команде по плаванию.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пловец

Теперь у учреждения есть 10 дней на аннулирование студенческих рекордов Томас.

Еще Министерство образования приказало запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях и направить письма с извинениями спортсменкам, опыт которых был "омрачён дискриминацией по половому признаку".

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

