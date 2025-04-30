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Рекорды пловчихи-трансгендера* заставили аннулировать

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Спорт

Университет Пенсильвании обвинили в том, что он разрешил трансгендеру* Лии Томас принять участие в соревнованиях в женской команде по плаванию.

Пловец
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пловец

Теперь у учреждения есть 10 дней на аннулирование студенческих рекордов Томас.

Еще Министерство образования приказало запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях и направить письма с извинениями спортсменкам, опыт которых был "омрачён дискриминацией по половому признаку".

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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