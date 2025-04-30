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Джокович снимается с Открытого чемпионата Италии после серии из трех поражений

1:10
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на свою неудачную игру, сняв участие в Открытом чемпионате Италии в Риме на следующей неделе.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Большого шлема проиграл три матча подряд, вылетев из Открытого чемпионата Мадрида после поражения от Маттео Арнальди.

Организаторы турнира объявили в социальных сетях, что Джокович не будет играть в итальянской столице, а серб написал в соцсетях: "Рим, я буду скучать по тебе. Надеюсь, мы встретимся в следующем году".

После поражения от Арнальди 37-летний Джокович сказал, что ему пришлось адаптироваться к "новой реальности", добавив: "Пытаться выиграть матч или два, не особо думая о том, чтобы продвинуться далеко на турнире — это совершенно другое чувство, чем-то, что я испытывал за 20 с лишним лет профессионального тенниса".

Открытый чемпионат Италии, который начнется 7 мая, является последним крупным турниром ATP перед Открытым чемпионатом Франции, и это турнир, который Джокович выиграл шесть раз.

 

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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