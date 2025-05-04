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Какая тренировка действительно помогает худеть? Разбираемся, что работает лучше всего

3:09
Спорт

Вопрос о том, какое упражнение самое эффективное для похудения, волнует всех, кто всерьёз решил избавиться от лишнего веса. Проблема в том, что универсального ответа нет — и это хорошая новость. Ведь похудение — не про магию одного движения, а про системный подход.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Давайте разберём, какие типы тренировок приносят наибольшую пользу, и как выбрать те, что подойдут именно вам.

Кардиотренировки: максимум сжигаемых калорий

Кардио — это бег, ходьба, танцы, плавание, велотренажёр. Все, что ускоряет пульс. Такие тренировки:

  • Активно сжигают калории.
  • Способствуют снижению веса при регулярной нагрузке.
  • Могут быть умеренными или высокоинтенсивными.

Важно знать

Умеренная нагрузка эффективнее для сжигания жира, а высокая — для расхода калорий. Комбинировать обе лучше всего.

Рекомендация: 150 минут умеренного кардио в неделю — минимум по версии ACSM. Для похудения — больше.

Силовые тренировки: меньше жира, больше метаболизма

Силовые нагрузки — не только про рельеф, но и про жиросжигание:

  • Увеличивают мышечную массу.
  • Ускоряют метаболизм в покое.
  • Замедляют возрастную потерю мышц и набор жира.

Факт

  • После 30 лет человек теряет до 8% мышечной массы за десятилетие. Силовые тренировки — лучшее оружие против этого.

Рекомендация: 2-3 силовые тренировки в неделю на все группы мышц.

HIIT: мало времени — много пользы

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) чередуют короткие мощные нагрузки с отдыхом. Их плюсы:

  • Быстрые, энергозатратные и метаболически активные.
  • Продолжают "сжигать" калории даже после тренировки.
  • Не требуют много времени.

Важно: из-за резкой нагрузки выше риск травмы. Подходят тем, у кого нет ограничений по здоровью.

Что важнее всего — это регулярность

Самая эффективная тренировка — та, которую вы сможете выполнять стабильно.

Задайте себе вопросы:

  • Я получаю удовольствие от этой активности.
  • Смогу ли я заниматься этим месяцами.
  • Подходит ли это моему телу и текущему состоянию.

Совет: не мучайте себя "модной" тренировкой, если вам не нравится бег — выберите танцы, быструю ходьбу, круговую тренировку. Главное — двигаться.

Если есть проблемы со здоровьем — начните с врача

Перед стартом тренировок важно:

  • Учитывать прошлые травмы и текущие диагнозы.
  • Проконсультироваться с врачом при приёме медикаментов или хронических заболеваниях.
  • Ставить реалистичные цели.

Нет одного "лучшего" упражнения для всех. Самые эффективные программы — это сочетание кардио, силовых тренировок и (по возможности) HIIT. Всё работает лучше, если вам это нравится, вы не получаете травм и занимаетесь регулярно.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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