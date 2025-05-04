Какая тренировка действительно помогает худеть? Разбираемся, что работает лучше всего

3:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вопрос о том, какое упражнение самое эффективное для похудения, волнует всех, кто всерьёз решил избавиться от лишнего веса. Проблема в том, что универсального ответа нет — и это хорошая новость. Ведь похудение — не про магию одного движения, а про системный подход.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Давайте разберём, какие типы тренировок приносят наибольшую пользу, и как выбрать те, что подойдут именно вам.

Кардиотренировки: максимум сжигаемых калорий

Кардио — это бег, ходьба, танцы, плавание, велотренажёр. Все, что ускоряет пульс. Такие тренировки:

Активно сжигают калории.

Способствуют снижению веса при регулярной нагрузке.

Могут быть умеренными или высокоинтенсивными.

Важно знать

Умеренная нагрузка эффективнее для сжигания жира, а высокая — для расхода калорий. Комбинировать обе лучше всего.

Рекомендация: 150 минут умеренного кардио в неделю — минимум по версии ACSM. Для похудения — больше.

Силовые тренировки: меньше жира, больше метаболизма

Силовые нагрузки — не только про рельеф, но и про жиросжигание:

Увеличивают мышечную массу.

Ускоряют метаболизм в покое.

Замедляют возрастную потерю мышц и набор жира.

Факт

После 30 лет человек теряет до 8% мышечной массы за десятилетие. Силовые тренировки — лучшее оружие против этого.

Рекомендация: 2-3 силовые тренировки в неделю на все группы мышц.

HIIT: мало времени — много пользы

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) чередуют короткие мощные нагрузки с отдыхом. Их плюсы:

Быстрые, энергозатратные и метаболически активные.

Продолжают "сжигать" калории даже после тренировки.

Не требуют много времени.

Важно: из-за резкой нагрузки выше риск травмы. Подходят тем, у кого нет ограничений по здоровью.

Что важнее всего — это регулярность

Самая эффективная тренировка — та, которую вы сможете выполнять стабильно.

Задайте себе вопросы:

Я получаю удовольствие от этой активности.

Смогу ли я заниматься этим месяцами.

Подходит ли это моему телу и текущему состоянию.

Совет: не мучайте себя "модной" тренировкой, если вам не нравится бег — выберите танцы, быструю ходьбу, круговую тренировку. Главное — двигаться.

Если есть проблемы со здоровьем — начните с врача

Перед стартом тренировок важно:

Учитывать прошлые травмы и текущие диагнозы.

Проконсультироваться с врачом при приёме медикаментов или хронических заболеваниях.

Ставить реалистичные цели.

Нет одного "лучшего" упражнения для всех. Самые эффективные программы — это сочетание кардио, силовых тренировок и (по возможности) HIIT. Всё работает лучше, если вам это нравится, вы не получаете травм и занимаетесь регулярно.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

