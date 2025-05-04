Ты, таймер и пол: тренировка, в которую влюбляются даже самые ленивые

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Не хочется разбираться в сложных схемах, искать спецоборудование и тратить кучу времени? Тогда вот вам идеальная формула тренировки, которая подойдёт для любого уровня и настроения.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка с фитнес ковриком

Схема суперпростая

1 минута кардио.

1 минута на верх.

1 минута на низ.

1 минута кардио.

1 минута для кора.

Что можно делать

Кардио: бег, марш на месте, прыжки, танцы, скакалка — всё, что заставит сердце биться чаще.

бег, марш на месте, прыжки, танцы, скакалка — всё, что заставит сердце биться чаще. Верхняя часть тела : отжимания (от стены или пола), жим гантелей, тяга к поясу, отжимания от стула.

отжимания (от стены или пола), жим гантелей, тяга к поясу, отжимания от стула. Нижняя часть : выпады, приседания, ягодичный мостик, становая тяга.

выпады, приседания, ягодичный мостик, становая тяга. Корпус: планка (на коленях или носках), скручивания, V-подъёмы, ножницы.

Ты выбираешь упражнения и количество раундов — тренировка может длиться хоть 5 минут, хоть 30. Делай в зале, дома или в парке — всё, что нужно, это ты и немного движения.

Примеры

Минимализм без снарядов

1 минута танцев — отжимания — воздушные приседы — прыжки — планка.

С гантелями

Бег — жим лёжа с гантелями — выпады с гантелями — бег — V-скручивания.

По полной

Гребля — подтягивания — становая — гребля — планка в TRX.

Формула работает потому, что задействует всё тело, держит в тонусе и позволяет подстроить всё под себя. Никаких оправданий — только движение и удовольствие.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

