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Тренировка после заката? Исследования подтверждают: это может быть даже эффективнее

2:25
Спорт

Если вы не из тех, кто в 6 утра бодро тянется к кроссовкам, у нас хорошие новости. Вечерние тренировки — это не компромисс, а в ряде случаев настоящее преимущество. От выносливости до снижения уровня глюкозы — вот что говорят исследования.

Тренировка девушки на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки на улице

Мышцы работают лучше

Исследование 2013 года показало: вечером наши мышцы сильнее, чем утром. Участники тестов демонстрировали более высокую анаэробную выносливость и медленнее уставали. А это значит, что вечер — отличное время для тяжёлых подходов и интервальных тренировок.

Энергии больше — тренировка продуктивнее

Если утренние тренировки проходят "на автопилоте", к вечеру вы уже проснулись окончательно и готовы включиться по полной. А значит, и отдача от тренировки будет выше.

Меньше толпы в зале

Вечером — особенно после 20:00 — спортзалы пустеют. Это значит:

  • Нет очередей к тренажёрам.
  • Не нужно ждать гантели.
  • Можно спокойно заниматься, не ощущая толпы вокруг.

Улучшение сна — вопреки мифам

Считается, что тренировки поздно вечером мешают спать. На деле — не всегда. Силовые упражнения, особенно умеренные, могут наоборот улучшить качество сна. Главное — не нагружаться за 30 минут до того, как вы планируете лечь в кровать.

Снятие стресса — по-настоящему полезное

Вместо того чтобы заедать стресс или пролистывать сериал за сериалом, попробуйте выйти на пробежку или сделать силовую тренировку. Эндорфины, выбрасываемые после активности, помогают снять напряжение и переключиться.

Метаболическое преимущество

Учёные из Чикагского университета выяснили: у мужчин, тренирующихся вечером, уровень глюкозы в крови был ниже. Это может указывать на более благоприятную метаболическую реакцию организма. А значит — меньше шансов на отложение жира и лучшее усвоение сахара.

Что в итоге

Ночная тренировка может оказаться даже эффективнее утренней — и с точки зрения силы, и с точки зрения восстановления, и даже сна. Но самое главное — делать это регулярно. Неважно, когда вы занимаетесь. Главное — делать это с удовольствием и по режиму, который подходит лично вам.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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