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Красивая спина без складок: план, который работает лучше любых обёртываний

2:50
Спорт

Появившиеся складки на спине — это не приговор. Но, увы, сжечь жир точечно невозможно: придётся поработать над всем телом. Зато есть подход, который действительно помогает — через кардио, питание и силовые. Ниже — что именно стоит делать.

Тренировка девушки дома
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки дома

Почему жир скапливается на спине

Спина — одна из зон, где жир накапливается незаметно, особенно при сидячем образе жизни и нерегулярных тренировках. У женщин это часто зона под лопатками и в области бюстгальтера, у мужчин — поясница и над талией.

Начни с силовых на спину

Развивая мышцы, ты не только делаешь спину визуально подтянутой, но и увеличиваешь расход энергии даже в покое.

Эффективные упражнения

  • Подтягивания: с собственным весом или на тренажёре.
  • Становая тяга: классическая или румынская.
  • Тяга гантелей на наклонной скамье.
  • Планка: от 20 до 60 секунд.
  • Отжимания: работают не только грудь и трицепсы, но и корпус.

Занимайся 2-3 раза в неделю, чередуя упражнения и постепенно увеличивая нагрузку.

Кардио: от умеренного к интервальному

Кардионагрузка — ключевой инструмент в борьбе с лишним жиром, включая спину.

Что выбрать

  • Умеренное кардио: быстрая ходьба, бег трусцой, танцы, плавание.
  • Интервальные тренировки (HIIT): короткие, но интенсивные сеты (например, 30 сек бега, 1 мин отдыха — и так 15-20 мин).

Исследования показывают: сочетание интервальных тренировок с умеренными — один из самых эффективных способов ускорить жиросжигание.

Групповые тренировки и йога

Если тебе важна атмосфера — обрати внимание на йогу, пилатес, кроссфит и даже кикбоксинг. Они тоже отлично прокачивают спину и улучшают осанку. А крепкая осанка = визуально более стройная фигура.

А теперь — питание

Никакие тренировки не сработают, если ты игнорируешь еду.

  • Исключи сахар и "пустые" калории.
  • Увеличь количество белка и клетчатки.
  • Добавь полезные жиры: орехи, авокадо, оливковое масло.
  • Следи за уровнем сахара в крови: это снижает выработку инсулина, который участвует в отложении жира.

Сделай ставку на натуральные продукты, а не на полуфабрикаты.

Жир уходит с трудом, особенно с таких зон, как спина. Но если подойти с умом — сочетать силовые, кардио и разумное питание — ты начнёшь видеть результат уже через 3-4 недели.

Сильная спина — это не только красиво, но и основа хорошей осанки и уверенной походки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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