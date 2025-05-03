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Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат

2:04
Спорт

Целлюлит — не редкость, а почти норма. По разным данным, от 85 до 98% женщин сталкиваются с ним после полового созревания, вне зависимости от веса и генетики. Часто он появляется на бедрах, ягодицах и может усиливаться с возрастом.

Целлюлит
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Почему он возникает

Целлюлит — это жир, расположенный близко к поверхности кожи. Он образует ямочки, потому что соединительная ткань удерживает кожу, а жировые клетки давят снизу. Даже стройные женщины могут иметь целлюлит — всё зависит от гормонов, наследственности, питания и тонуса мышц.

Можно ли его убрать

Полностью избавиться от целлюлита, увы, невозможно. Ни кремы, ни массажи, ни салонные процедуры не дают пожизненного эффекта. Некоторые из них могут временно улучшить внешний вид кожи, особенно в комплексе с физической активностью и сбалансированным питанием.

Что работает хоть как-то

  • Потеря веса помогает, но не всегда. Тело худеет не там, где хочется.
  • Силовые тренировки в сочетании с кардио укрепляют мышечный корсет и подтягивают кожу.
  • Крема с ретиноидами могут слегка уплотнить кожу, но не убирают целлюлит.
  • Лазер и радиочастоты показывают результаты, но эффект временный.
  • Криолиполиз уничтожает жировые клетки, но дорого и требует повторений.
  • Массаж (вроде эндермологии) может дать кратковременное визуальное улучшение.

Вывод: природу не обманешь

Целлюлит — естественный, биологически запрограммированный процесс. Он связан с тем, как женское тело запасает жир для возможной беременности и лактации. Это не болезнь, а особенность.

Свести проявления к минимуму можно — регулярные тренировки, питание, уход. Но "волшебной таблетки" не существует. А главное — помни: целлюлит есть почти у всех. И это нормально.

Уточнения

Целлюлит (англ cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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