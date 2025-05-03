Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат

Целлюлит — не редкость, а почти норма. По разным данным, от 85 до 98% женщин сталкиваются с ним после полового созревания, вне зависимости от веса и генетики. Часто он появляется на бедрах, ягодицах и может усиливаться с возрастом.
Целлюлит — это жир, расположенный близко к поверхности кожи. Он образует ямочки, потому что соединительная ткань удерживает кожу, а жировые клетки давят снизу. Даже стройные женщины могут иметь целлюлит — всё зависит от гормонов, наследственности, питания и тонуса мышц.
Полностью избавиться от целлюлита, увы, невозможно. Ни кремы, ни массажи, ни салонные процедуры не дают пожизненного эффекта. Некоторые из них могут временно улучшить внешний вид кожи, особенно в комплексе с физической активностью и сбалансированным питанием.
Целлюлит — естественный, биологически запрограммированный процесс. Он связан с тем, как женское тело запасает жир для возможной беременности и лактации. Это не болезнь, а особенность.
Свести проявления к минимуму можно — регулярные тренировки, питание, уход. Но "волшебной таблетки" не существует. А главное — помни: целлюлит есть почти у всех. И это нормально.
Целлюлит (англ cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.
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