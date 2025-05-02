Тренер раскрыл секрет: Интер приготовил Барселоне ловушку в Лиге чемпионов

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Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов предположил, что "Интер" способен создать серьезные трудности для "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Elemaki, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ФК "Барселона"

Билялетдинов отметил, что не стоит считать "Барселону" однозначным фаворитом турнира, так как и итальянский, и испанский чемпионаты весьма сложны. Он также выразил интерес к тому, как "Барселона" адаптирует свою тактику в обороне против "Интера". Билялетдинов подчеркнул, что итальянский клуб обладает элементами игры, которые могут доставить неудобство каталонцам, пишет Газета.Ru.

"Итальянцы могут доставить очень серьезные проблемы — у "Интера" есть то, что предложить "Барселоне". То, что будет крайне неудобно", — сказал Билялетдинов.

Первая встреча полуфинала между "Барселоной" и "Интером" пройдет 30 апреля на стадионе "Олимпико", начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен французский судья Клеман Тюрпен. Ответная игра состоится 6 мая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Финал турнира запланирован на 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале прошлого сезона обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

