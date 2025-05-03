Не просто жим: 9 упражнений, которые строят трицепс, как у классиков бодибилдинга

3:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы можете часами тренировать бицепсы, но если хотите, чтобы рука выглядела по-настоящему внушительно — время уделить внимание трицепсам. Именно они составляют до ⅔ объема руки и отвечают за силу в жимах и четкость контуров под узкими рукавами.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Собрали для вас 9 упражнений — от классики до малоизвестных фаворитов тренеров, которые помогут развить силу, добавить объёма и проработать все три головки трицепса: латеральную, медиальную и длинную.

Жим штанги узким хватом

Лучше всего: для базовой силы и нагрузки на все головки трицепса.

Как выполнять

Лягте на скамью, возьмите штангу хватом уже плеч.

Медленно опустите её к груди, локти держите прижатыми.

Выжмите штангу вверх и повторите.

Отжимания на брусьях

Подходит для силы, массы и проработки "нижней" части руки.

Как выполнять

На параллельных брусьях опуститесь, пока плечи не будут параллельны полу.

Не расставляйте локти в стороны — контролируйте движение.

Вернитесь в исходное положение.

Разгибание рук над головой с гантелью или EZ-штангой

Нацелено на длинную головку трицепса, часто недогружаемую в базовых упражнениях.

Как выполнять

Поднимите вес над головой, затем опустите его за затылок, сгибая локти.

Верхнюю часть рук держите неподвижной, локти — близко к ушам.

Верните в исходное положение.

Skullcrushers (дробилки черепов)

Изоляция трицепсов — без шансов спрятаться!

Как выполнять

Лягте на скамью, держите штангу или гантели над грудью.

Сгибайте руки, опуская вес ко лбу.

Аккуратно разгибайте руки, не включая грудь.

Разгибание рук на верхнем блоке

Пампинг и постоянное напряжение в каждой фазе.

Как выполнять

Возьмитесь за рукоятку троса, локти прижмите к телу.

Разгибайте руки до полного выпрямления, затем медленно вернитесь.

Используйте верёвку для большей амплитуды движения.

Отжимания бриллиант

Минимум оборудования — максимум жжения.

Как выполнять

В упоре лёжа соедините большие и указательные пальцы, образовав ромб.

Опускайтесь до касания грудью рук, выжимайтесь обратно.

Отведение руки назад с гантелью

Точное попадание в латеральную головку.

Как выполнять

Согнитесь вперёд, держите гантель.

Разгибайте руку назад, локоть — зафиксирован.

В верхней точке — зажмите трицепс, затем вернитесь.

Одностороннее разгибание над головой

Для выравнивания силы и объёма между руками.

Как выполнять

Держите гантель одной рукой над головой.

Сгибайте и разгибайте руку, контролируя движение.

Не допускайте раскачки корпуса.

Жим лежа на полу

Акцент на фазу локаута, когда "включаются" трицепсы.

Как выполнять

Лягте на пол, возьмите штангу или гантели.

Опустите до касания локтями пола.

Выжмите вверх — без раскачки корпуса.

Как включить упражнения в тренировку

Для набора массы: 3-4 упражнения x 8-12 повторений x 3-4 подхода

3-4 упражнения x 8-12 повторений x 3-4 подхода Для рельефа и пампа: 2-3 упражнения x 12-15 повторений x 3-5 подходов

2-3 упражнения x 12-15 повторений x 3-5 подходов Для силы: Жим узким хватом, брусья и половой жим x 5-8 повторений x 4-5 подходов с прогрессией веса.

Добавьте эти упражнения в свой план — и уже через несколько недель увидите, как руки становятся рельефнее, сильнее и визуально заметно объемнее.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

