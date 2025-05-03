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Не просто жим: 9 упражнений, которые строят трицепс, как у классиков бодибилдинга

3:48
Спорт

Вы можете часами тренировать бицепсы, но если хотите, чтобы рука выглядела по-настоящему внушительно — время уделить внимание трицепсам. Именно они составляют до ⅔ объема руки и отвечают за силу в жимах и четкость контуров под узкими рукавами.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Собрали для вас 9 упражнений — от классики до малоизвестных фаворитов тренеров, которые помогут развить силу, добавить объёма и проработать все три головки трицепса: латеральную, медиальную и длинную.

Жим штанги узким хватом

Лучше всего: для базовой силы и нагрузки на все головки трицепса.

Как выполнять

  • Лягте на скамью, возьмите штангу хватом уже плеч.
  • Медленно опустите её к груди, локти держите прижатыми.
  • Выжмите штангу вверх и повторите.

Отжимания на брусьях

Подходит для силы, массы и проработки "нижней" части руки.

Как выполнять

  • На параллельных брусьях опуститесь, пока плечи не будут параллельны полу.
  • Не расставляйте локти в стороны — контролируйте движение.
  • Вернитесь в исходное положение.

Разгибание рук над головой с гантелью или EZ-штангой

Нацелено на длинную головку трицепса, часто недогружаемую в базовых упражнениях.

Как выполнять

  • Поднимите вес над головой, затем опустите его за затылок, сгибая локти.
  • Верхнюю часть рук держите неподвижной, локти — близко к ушам.
  • Верните в исходное положение.

Skullcrushers (дробилки черепов)

Изоляция трицепсов — без шансов спрятаться!

Как выполнять

  • Лягте на скамью, держите штангу или гантели над грудью.
  • Сгибайте руки, опуская вес ко лбу.
  • Аккуратно разгибайте руки, не включая грудь.

Разгибание рук на верхнем блоке

Пампинг и постоянное напряжение в каждой фазе.

Как выполнять

  • Возьмитесь за рукоятку троса, локти прижмите к телу.
  • Разгибайте руки до полного выпрямления, затем медленно вернитесь.
  • Используйте верёвку для большей амплитуды движения.

Отжимания бриллиант

Минимум оборудования — максимум жжения.

Как выполнять

  • В упоре лёжа соедините большие и указательные пальцы, образовав ромб.
  • Опускайтесь до касания грудью рук, выжимайтесь обратно.

Отведение руки назад с гантелью

Точное попадание в латеральную головку.

Как выполнять

  • Согнитесь вперёд, держите гантель.
  • Разгибайте руку назад, локоть — зафиксирован.
  • В верхней точке — зажмите трицепс, затем вернитесь.

Одностороннее разгибание над головой

Для выравнивания силы и объёма между руками.

Как выполнять

  • Держите гантель одной рукой над головой.
  • Сгибайте и разгибайте руку, контролируя движение.
  • Не допускайте раскачки корпуса.

Жим лежа на полу

Акцент на фазу локаута, когда "включаются" трицепсы.

Как выполнять

  • Лягте на пол, возьмите штангу или гантели.
  • Опустите до касания локтями пола.
  • Выжмите вверх — без раскачки корпуса.

Как включить упражнения в тренировку

  • Для набора массы: 3-4 упражнения x 8-12 повторений x 3-4 подхода
  • Для рельефа и пампа: 2-3 упражнения x 12-15 повторений x 3-5 подходов
  • Для силы: Жим узким хватом, брусья и половой жим x 5-8 повторений x 4-5 подходов с прогрессией веса.

Добавьте эти упражнения в свой план — и уже через несколько недель увидите, как руки становятся рельефнее, сильнее и визуально заметно объемнее.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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