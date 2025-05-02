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После поражения от Спартака: что ждёт Динамо в РПЛ и Кубке России?

1:26
Спорт

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Гладилин высказал мнение, что в матче Кубка России с московским "Динамо" красно-белые одержали победу благодаря равной игре и удаче.

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

Гладилин отметил, что обе команды показали высокий уровень игры, и "Спартак" смог выиграть благодаря хорошей подготовке и настрою. Он также подчеркнул, что в Российской Премьер-лиге у команд нет шансов на победу в равной борьбе.

"Была равная игра, удача больше повернулась "Спартаку", команда хотела выиграть. Я считаю, что в РПЛ у команд нет шансов", — сказал Гладилин.

Накануне "Динамо" потерпело поражение от "Спартака" со счётом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России. Единственный гол "Динамо" был забит благодаря автоголу Даниила Денисова, а за "Спартак" забили Маркиньос и Ливай Гарсия. После этого поражения "Динамо" выбыло из турнира, сообщает Газета. Ru.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" с 47 очками занимает пятое место, отставая на три балла от "Спартака" и на четыре — от ЦСКА, который находится на третьей строчке. Следующий матч "Динамо" проведёт против "Крыльев Советов" 5 мая в Самаре, игра начнётся в 18:30 по московскому времени.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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