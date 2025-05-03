Сладкое, от которого растут мышцы: три вещества, которые делают спорт легче

В мире спортивного питания каждый грамм углеводов и каждое восстановительное средство имеют значение. Но что, если некоторые из привычных сладких компонентов, помимо вкуса, могут улучшить выносливость, ускорить восстановление и даже повысить когнитивные функции? Глицин, тагатоза и галактоза — три натуральных вещества, которые заслуживают пристального внимания не только как подсластители, но и как биологически активные соединения.
Глицин — не просто аминокислота, придающая вкус спортивным батончикам. Это:
Добавление глицина в рацион (например, в вечерний белковый коктейль) может помочь снизить мышечную боль, повысить стрессоустойчивость и даже ускорить рост мышечной массы после нагрузок.
В отличие от сахара, тагатоза:
Для спортсменов, которые ищут устойчивую энергию и "чистый" углевод, тагатоза может стать настоящей находкой. Она особенно интересна для триатлонистов, марафонцев и тех, кто на дефиците калорий, но не хочет терять силы.
На первый взгляд галактоза — просто один из простых сахаров. Но на деле она:
Для игровых видов спорта, единоборств и аэробных дисциплин галактоза может стать неочевидным, но эффективным дополнением — особенно в смесях с другими источниками углеводов.
В отличие от сахара, глицин, тагатоза и галактоза работают не только на вкус. Они могут:
Для достижения максимального эффекта важно правильно подобрать дозировку, учесть характер тренировок и индивидуальную переносимость. Поэтому перед началом приёма любых добавок — даже самых "натуральных" — стоит проконсультироваться с врачом или спортивным нутрициологом.
Тагато́за или галактулоза — кетогексоза, с химической формулой C6H12O6, является функциональным подсластителем.
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