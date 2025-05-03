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Сладкое, от которого растут мышцы: три вещества, которые делают спорт легче

3:28
Спорт

В мире спортивного питания каждый грамм углеводов и каждое восстановительное средство имеют значение. Но что, если некоторые из привычных сладких компонентов, помимо вкуса, могут улучшить выносливость, ускорить восстановление и даже повысить когнитивные функции? Глицин, тагатоза и галактоза — три натуральных вещества, которые заслуживают пристального внимания не только как подсластители, но и как биологически активные соединения.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Глицин: антистресс, мышцы и восстановление

Глицин — не просто аминокислота, придающая вкус спортивным батончикам. Это:

  • Компонент коллагена, важного для суставов и связок.
  • Участник синтеза креатина, который отвечает за взрывную силу в коротких спринтах и подходах.
  • Антиоксидант, необходимый для создания глутатиона — ключевого борца с окислительным стрессом.
  • Нейромедиатор, улучшающий качество сна, а значит — и восстановление, и мотивацию.

Добавление глицина в рацион (например, в вечерний белковый коктейль) может помочь снизить мышечную боль, повысить стрессоустойчивость и даже ускорить рост мышечной массы после нагрузок.

Тагатоза: стабильная энергия без инсулиновых скачков

В отличие от сахара, тагатоза:

  • Имеет низкий гликемический индекс (GI около 3), а значит — не вызывает резких скачков глюкозы.
  • Способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, влияя на иммунитет и усвоение нутриентов.
  • Улучшает чувствительность к инсулину, помогая телу лучше использовать углеводы и жиры во время тренировок.
  • Действует как пребиотик, усиливая работу ЖКТ, что важно при больших спортивных нагрузках и путешествиях.

Для спортсменов, которые ищут устойчивую энергию и "чистый" углевод, тагатоза может стать настоящей находкой. Она особенно интересна для триатлонистов, марафонцев и тех, кто на дефиците калорий, но не хочет терять силы.

Галактоза: энергия, кости, мозг

На первый взгляд галактоза — просто один из простых сахаров. Но на деле она:

  • Входит в состав мозговых липидов (цереброзидов), влияющих на концентрацию и быстроту реакции;
  • Поддерживает работу клеточных мембран и защиту слизистых;
  • Способствует усвоению кальция — ключевого минерала для прочности костей;
  • Используется клетками мозга и мышц при низком уровне глюкозы, помогая продлить активность при длительной нагрузке.

Для игровых видов спорта, единоборств и аэробных дисциплин галактоза может стать неочевидным, но эффективным дополнением — особенно в смесях с другими источниками углеводов.

Заключение: сладкое, которое работает

В отличие от сахара, глицин, тагатоза и галактоза работают не только на вкус. Они могут:

  • Ускорить восстановление.
  • Поддержать энергетический обмен.
  • Улучшить когнитивные функции.
  • Стабилизировать работу ЖКТ и иммунной системы.

Для достижения максимального эффекта важно правильно подобрать дозировку, учесть характер тренировок и индивидуальную переносимость. Поэтому перед началом приёма любых добавок — даже самых "натуральных" — стоит проконсультироваться с врачом или спортивным нутрициологом.

Уточнения

Тагато́за или галактулоза — кетогексоза, с химической формулой C6H12O6, является функциональным подсластителем.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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