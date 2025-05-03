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10 упражнений, которые построят спину, на которую хочется обернуться

3:36
Спорт

Мы часто тренируем то, что видим в зеркале — грудь, пресс, руки. А вот спина, скрытая от глаз, незаслуженно остаётся в тени. И зря: именно она формирует ту самую V-форму, защищает от болей и делает тело по-настоящему сильным.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Хотите надёжную спину, которая держит осанку и вызывает уважение одним только силуэтом? Тогда эта подборка для вас. Ниже — 10 лучших упражнений, которые стоит включить в свой тренировочный арсенал.

Какие мышцы работают

  • Широчайшие: отвечают за ширину и V-силуэт.
  • Ромбовидные: втягивают лопатки и помогают осанке.
  • Трапециевидные: удерживают плечи и поддерживают шею.
  • Выпрямители позвоночника: главный щит от болей в пояснице.

ТОП-10 упражнений для спины

Подтягивания

Базовое движение для ширины и мощной спины.

Как делать

  • Возьмитесь за турник, ладони наружу. Подтянитесь, сводя лопатки, подбородок — выше перекладины. Медленно опуститесь.

Тяга гантели одной рукой

Убирает асимметрию и прорабатывает каждую сторону отдельно.

Как делать

  • Положите руку и колено на скамью. Второй рукой тяните гантель вверх, локоть вдоль корпуса. Верните вниз — и повторите.

Тяга штанги в наклоне

Серьёзная нагрузка на среднюю часть спины и задние дельты.

Как делать

  • Наклонитесь, спина прямая. Потяните штангу к животу, лопатки — вместе. Медленно вниз.

Махи гирей

Отличное взрывное движение для всей задней цепи.

Как делать

  • Гиря между ног, корпус в наклоне. Взрывным движением — вперёд до уровня груди. Контролируйте обратное движение.

Тяга гантелей с опорой на грудь

Изоляция спины без перегруза поясницы.

Как делать

  • Лягте на наклонную скамью лицом вниз, тяните гантели вверх, сводя лопатки. Опуститесь плавно.

Становая тяга

Король спины и всего тела.

Как делать

  • Спина ровная, штанга ближе к голеням. Поднимите до бёдер и верните обратно. Технику — под контроль!

Тяга верхнего блока к груди

Альтернатива подтягиваниям, если вы пока не в форме.

Как делать

  • Слегка откиньтесь, тяните перекладину к груди. Медленно верните вверх.

Перевернутая тяга

Более лёгкий аналог подтягиваний, но не менее эффективный.

Как делать

  • Повисните под грифом. Тянитесь грудью к перекладине, держите тело прямым. Медленно вниз.

Гребля сидя в тренажёре

Контролируемое и безопасное упражнение для новичков и профи.

Как делать

  • Сидя, тяните рукоятку к животу. Сводите лопатки, контролируйте возврат.

Разведение гантелей в наклоне

Финишёр на задние дельты и верхнюю спину.

Как делать

  • Наклонитесь, гантели внизу. Поднимайте их в стороны, лопатки — вместе. Возвращайтесь медленно.

Запомните

  • Не жертвуйте техникой ради веса.
  • Следите за положением позвоночника — спина всегда ровная.
  • Добавляйте тяговые упражнения к каждому дню "верх".

Красивая спина — это не только про эстетику. Это ваш фундамент, ваша защита и ваша уверенность. Работайте над ней регулярно, и тело ответит вам силой, выносливостью и грацией.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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