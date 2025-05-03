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Боль — не прогресс: почему старая школа тренировок больше не работает

2:20
Спорт

Старый подход к тренировкам может не только затормозить твой рост, но и отправить тебя прямиком в кабинет врача. И всё из-за одного опасного заблуждения.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Разрушь — и построишь? Не спеши

Если ты хоть раз слышал фразу вроде "нужно разорвать мышцу, чтобы она выросла", знай: ты не один. Это классика старой школы бодибилдинга. И да, болезненность после тренировки кажется логичным доказательством того, что ты "поработал как надо".

Но на самом деле всё не так просто. Да, при силовых тренировках действительно происходят микроразрывы мышечных волокон — и это часть процесса адаптации. Но чем больше разрывов, тем больше ресурсов организму нужно на восстановление, а не на рост. Это уже не польза, а тормоз.

Не рви — угрожай

Физиолог и силовой тренер Пэт Дэвидсон, предлагает простую, но важную замену: не разрушай мышцу, а угрожай ей. Звучит дерзко, но суть ясна: ты должен создавать условия, в которых мышца чувствует нагрузку, но не травму.

"Тяжелый вес, многократные повторы — это стимул, но не уничтожение", — говорит он.

Такая стратегия даёт мышце сигнал:

"Надо становиться сильнее!"

И тогда, при правильном восстановлении и питании, начинается рост — без боли, разрывов и вынужденного перерыва.

Тренируйся с умом, не с надрывом

Вот в чём разница между прогрессом и откатом:

  • Ты не должен разрушать — ты должен стимулировать.
  • Дискомфорт — нормально, боль — нет.
  • Работа на грани — да. Переработка через боль — нет.

Умная философия бодибилдинга

Чемпион Arnold Classic Садик Хадзович, напоминает простую истину от легендарного Ли Хейни:

"Стимулируй, не уничтожай".

Если ты впитываешь эту фразу как часть тренировочного настроя, ты растёшь. Если нет — ты ломаешься.

Вывод: перестань ломать себя

Больше — не значит лучше. Боль — не всегда признак роста. И ты не робот, который чинит себя за ночь. Если хочешь нарастить мышечную массу — не разрушай, а провоцируй. Дай мышцам причину адаптироваться — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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