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Фитнес без страданий: 3 секрета, которые навсегда изменят ваши тренировки

1:15
Спорт

Люди долгое время приукрашивали страдания после тренировок, считая их неотъемлемым компонентом роста мышц. Так, в 1980-х годах актриса и инструктор по аэробике Джейн Фонда говорила людям: "Нет боли — нет результата".

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Боль обычно наступает через 12-24 часа после тренировки. Это похоже на тупую боль в мышце. Если она острая или сосредоточена вокруг сустава, это, вероятно, не мышечная болезненность, а что-то более серьезное.

"Одна из самых распространенных ошибок, которые мы совершаем, заключается в том, что мы пытаемся установить личные рекорды каждый раз, когда тренируемся", — говорит эксперт Берд.

Вместо этого меняйте тип упражнений и интенсивность тренировки — так у тела будет время восстановиться.

Вы с большей вероятностью будете испытывать боль, когда впервые начнете новый тип тренировки, которая двигает ваше тело способами, к которым ваши мышцы не привыкли.

"Болезненность — это когда ваши мышцы учатся чему-то новому", — говорит Джесси Диас-Эррера, сертифицированный инструктор по фитнесу и соучредитель Power Plus Wellness.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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