Тарасова оценила шансы Валиевой вернуться в большой спорт

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Российская фигуристка Камила Валиева может вернуться в спорт после завершения срока отстранения при сильном желании. Таким мнением поделилась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камила Валиева

"Мне кажется, что ей еще совсем мало лет, и ее способности при хорошей работе позволят ей вернуться в спорт. Она очень способный человек и двигательно одаренный… Но она сама должна чувствовать, сможет она вернуться обратно или нет", — считает тренер.

По её словам, Валиева должна это обсудить со своим тренером — Этери Тутберидзе и ее командой. Только тренер точно знает, будет возвращаться ее ученица или нет.

"Она молодая способная девочка, я видела, как она работает у Тани Навки в шоу. Она работает очень хорошо.", — добавила Тарасова, слова которой приводит сайт aif. ru.

Уточнения

До́пинг (англ. doping, от англ. dope — применять наркотики) в спорте — употребление запрещённых способов, методов или препаратов (в том числе биологически активных веществ), повышающих спортивные результаты.

