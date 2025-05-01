Плечи мечты: 5 шагов к идеальным дельтам – этот секрет изменит вашу тренировку

Для широких и округлых плеч важно не только тренировать передние и боковые дельты, но и уделять внимание задним дельтовидным мышцам. Эти мышцы играют ключевую роль в стабилизации плечевого сустава и важны для тяговых движений. Однако многие пренебрегают их тренировкой, сосредотачиваясь на других частях тела.
Шон Арент, доктор философии и специалист по физической подготовке, отмечает, что люди часто игнорируют задние дельты из-за их невидимости в зеркале. Однако они активно задействованы в повседневной жизни и важны для стабильности плеча. Райан Козиол, персональный тренер, добавляет, что изоляция задних дельт улучшает связь между мозгом и мышцами.
Как правильно выполнять разведение рук на задние дельты
Задействованные мышцы
Основные мышцы, работающие в этом упражнении, — задняя дельтовидная, средняя дельтовидная и подостная мышцы. Также активно включаются трапециевидные и ромбовидные мышцы спины, пишет mensjournal.com.
Советы для максимальной эффективности
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Дельтови́дная мы́шца (лат. musculus deltoideus) в анатомии человека — поверхностная мышца плеча, покрывающая проксимальный конец и образующая его наружный контур.
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