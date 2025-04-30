Пожарный гидрант: 2 месяца и ваши бедра скажут спасибо – вот как правильно выполнять упражнение

2:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Это простое упражнение, которое можно делать дома и которое эффективно укрепляет мышцы пресса, бедер и ягодиц за два месяца. Для его выполнения не нужно никакого оборудования.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Растяжка спину

Когда мы стремимся увеличить мышечную массу, часто возникает вопрос, какие упражнения выбрать, чтобы не зависеть от наличия тренажеров или оборудования. Если вы хотите проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, идеальным выбором станет упражнение "пожарный гидрант". Это движение, которое журнал Cosmopolitan рекомендует для эффективной проработки нижней части тела, даже если вы новичок в спорте.

Как выполнять упражнение "пожарный гидрант"?

Для выполнения этого упражнения не требуется никакого оборудования или посещения спортзала. Его можно делать практически где угодно. Суть упражнения заключается в одновременном укреплении и тонизировании мышц, что способствует улучшению осанки и поддержке поясницы.

Встаньте на четвереньки, расставив колени на ширину бедер и руки на ширине плеч. Когда ваше тело примет правильное положение, поднимите правую ногу в сторону, удерживая колено на уровне бедра. Одновременно напрягите мышцы пресса и сильно давите руками на пол, напрягая плечи. Верните ногу в исходное положение, затем повторите движение несколько раз. Повторите упражнение для другой ноги.

Регулярность — ключ к успеху

Чтобы избежать травм и получить максимальную пользу, важно выполнять упражнение правильно. Не раскачивайте туловище из стороны в сторону и следите за тем, чтобы спина оставалась ровной и устойчивой. Для дополнительной устойчивости можно поставить локти на пол.

Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнение регулярно. Рекомендуется делать три подхода по 5-10 повторений на каждую ногу с минутным перерывом между подходами. Постепенно увеличивайте количество повторений по мере привыкания к нагрузке. Обычно первые результаты становятся заметны через два-три месяца регулярных тренировок.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

