Пожарный гидрант: 2 месяца и ваши бедра скажут спасибо – вот как правильно выполнять упражнение

Это простое упражнение, которое можно делать дома и которое эффективно укрепляет мышцы пресса, бедер и ягодиц за два месяца. Для его выполнения не нужно никакого оборудования.
Когда мы стремимся увеличить мышечную массу, часто возникает вопрос, какие упражнения выбрать, чтобы не зависеть от наличия тренажеров или оборудования. Если вы хотите проработать мышцы живота, бедер и ягодиц, идеальным выбором станет упражнение "пожарный гидрант". Это движение, которое журнал Cosmopolitan рекомендует для эффективной проработки нижней части тела, даже если вы новичок в спорте.
Как выполнять упражнение "пожарный гидрант"?
Для выполнения этого упражнения не требуется никакого оборудования или посещения спортзала. Его можно делать практически где угодно. Суть упражнения заключается в одновременном укреплении и тонизировании мышц, что способствует улучшению осанки и поддержке поясницы.
Регулярность — ключ к успеху
Чтобы избежать травм и получить максимальную пользу, важно выполнять упражнение правильно. Не раскачивайте туловище из стороны в сторону и следите за тем, чтобы спина оставалась ровной и устойчивой. Для дополнительной устойчивости можно поставить локти на пол.
Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнение регулярно. Рекомендуется делать три подхода по 5-10 повторений на каждую ногу с минутным перерывом между подходами. Постепенно увеличивайте количество повторений по мере привыкания к нагрузке. Обычно первые результаты становятся заметны через два-три месяца регулярных тренировок.
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