Ошибки, которые убивают прогресс: тренер рассказал, кому вообще нельзя бегать

Начать бегать — легко, а вот подготовиться к серьёзному забегу без вреда для здоровья и с реальными шансами на результат — уже задача сложнее.
Фитнес-тренер Эдуард Каневский в разговоре с "Москва 24" рассказал, на что стоит обратить внимание перед выходом на дистанцию.
Прежде чем составлять тренировочный план, Каневский советует пройти медицинское обследование. По его словам, бег — не универсальный инструмент, подходящий каждому. В числе противопоказаний он выделил избыточный вес, гипертонию, варикозное расширение вен и бронхиальную астму. Эти состояния требуют особого подхода и могут сделать беговые нагрузки небезопасными.
Тем, кто не имеет ограничений по здоровью, специалист советует подходить к тренировкам последовательно и системно. Без регулярности, по его словам, не получится сформировать выносливость, необходимую для преодоления даже средней дистанции.
Отдельный акцент Каневский делает на выборе правильной экипировки. Особое внимание стоит уделить обуви — она должна идеально подходить по размеру и типу стопы. По его словам, от этого зависит не только комфорт, но и техника, а значит — ваша скорость, лёгкость движений и отсутствие травм. Также важно учитывать погодные условия, рельеф и длину дистанции при выборе одежды.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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