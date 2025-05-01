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Ошибки, которые убивают прогресс: тренер рассказал, кому вообще нельзя бегать

1:34
Спорт

Начать бегать — легко, а вот подготовиться к серьёзному забегу без вреда для здоровья и с реальными шансами на результат — уже задача сложнее.

Бегущий человек
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бегущий человек

Фитнес-тренер Эдуард Каневский в разговоре с "Москва 24" рассказал, на что стоит обратить внимание перед выходом на дистанцию.

Не бегайте, если есть противопоказания

Прежде чем составлять тренировочный план, Каневский советует пройти медицинское обследование. По его словам, бег — не универсальный инструмент, подходящий каждому. В числе противопоказаний он выделил избыточный вес, гипертонию, варикозное расширение вен и бронхиальную астму. Эти состояния требуют особого подхода и могут сделать беговые нагрузки небезопасными.

Подготовка начинается с дисциплины

Тем, кто не имеет ограничений по здоровью, специалист советует подходить к тренировкам последовательно и системно. Без регулярности, по его словам, не получится сформировать выносливость, необходимую для преодоления даже средней дистанции.

Экипировка решает многое

Отдельный акцент Каневский делает на выборе правильной экипировки. Особое внимание стоит уделить обуви — она должна идеально подходить по размеру и типу стопы. По его словам, от этого зависит не только комфорт, но и техника, а значит — ваша скорость, лёгкость движений и отсутствие травм. Также важно учитывать погодные условия, рельеф и длину дистанции при выборе одежды.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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