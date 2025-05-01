Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов

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2:00
Спорт

Если вы чувствуете, что телу не хватает тонуса, а времени пропадать в зале неделями нет, возможно, вам подойдёт система, которую рекомендует фитнес-тренер Ирина Ротач. Она уверена: всего четыре дня — и мышцы проснутся.

Тренировка девушки дома
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки дома

Суть методики — в грамотной чередуемости нагрузки. Каждый день работает определённая группа мышц, но акцент всегда на сочетании силы и координации.

День 1: работа в наклоне

Начать стоит с отжиманий, усложнив их положением ног. Поднимите стопы на возвышенность — это может быть скамья или лестница. Такой угол усиливает нагрузку на грудные мышцы и плечи. В пару к этому упражнению идут подтягивания — классика, которая остаётся эффективной.

День 2: акцент на нейтральный хват

Далее подключается вариация: отжимания с обычной постановкой рук — чуть шире плеч. Подтягивания в этот день выполняются нейтральным хватом: ладони должны быть обращены друг к другу. Это активнее включает бицепсы и разгружает плечевые суставы.

День 3: грудные и спина под прицелом

На третий день возвращаются классические отжимания, но теперь их дополняют подтягивания с подтягиванием груди к перекладине. Это требует хорошего контроля и чёткой работы спины — именно то, что нужно для проработки верхнего отдела.

День 4: координация и сила

Финальный день — не столько про силу, сколько про баланс. Отжимания выполняются поочерёдно на одной ноге: сначала десять повторений с одной ногой на весу, затем — с другой. К ним добавляют обычные подтягивания.

Методика построена так, чтобы активировать как можно больше мышечных групп и не перегружать тело. По словам Ротач, даже четыре дня регулярного выполнения дают ощутимый эффект — особенно если до этого вы тренировались хаотично или редко, пишет Men Today.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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