Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов

Если вы чувствуете, что телу не хватает тонуса, а времени пропадать в зале неделями нет, возможно, вам подойдёт система, которую рекомендует фитнес-тренер Ирина Ротач. Она уверена: всего четыре дня — и мышцы проснутся.
Суть методики — в грамотной чередуемости нагрузки. Каждый день работает определённая группа мышц, но акцент всегда на сочетании силы и координации.
Начать стоит с отжиманий, усложнив их положением ног. Поднимите стопы на возвышенность — это может быть скамья или лестница. Такой угол усиливает нагрузку на грудные мышцы и плечи. В пару к этому упражнению идут подтягивания — классика, которая остаётся эффективной.
Далее подключается вариация: отжимания с обычной постановкой рук — чуть шире плеч. Подтягивания в этот день выполняются нейтральным хватом: ладони должны быть обращены друг к другу. Это активнее включает бицепсы и разгружает плечевые суставы.
На третий день возвращаются классические отжимания, но теперь их дополняют подтягивания с подтягиванием груди к перекладине. Это требует хорошего контроля и чёткой работы спины — именно то, что нужно для проработки верхнего отдела.
Финальный день — не столько про силу, сколько про баланс. Отжимания выполняются поочерёдно на одной ноге: сначала десять повторений с одной ногой на весу, затем — с другой. К ним добавляют обычные подтягивания.
Методика построена так, чтобы активировать как можно больше мышечных групп и не перегружать тело. По словам Ротач, даже четыре дня регулярного выполнения дают ощутимый эффект — особенно если до этого вы тренировались хаотично или редко, пишет Men Today.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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