Секрет прокачки тела без штанг и гантелей: обзор на лучшие утяжелённые жилеты для тренировки

3:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы уже какое-то время выполняете одни и те же упражнения, вы можете столкнуться с эффектом плато — когда тело перестаёт прогрессировать, потому что нагрузка становится привычной. Один из способов вернуть эффективность тренировок — использовать утяжелённый жилет.

Фото: https://www.freepik.com by master1305 EMS-тренировка

Он универсален и добавляет интенсивности базовым, функциональным движениям. Такой жилет усиливает мышечную активацию без необходимости брать в руки тяжёлые гантели или штанги.

Как выбрать утяжелённый жилет?

Эксперты советуют обращать внимание на следующие критерии:

Стиль. Жилеты бывают двух типов — тактические плитоноски с отсеков под грузы и компактные модели с встроенным весом. Первые подходят для силовых тренировок, вторые — для динамичных HIIT и кардио.

Вес. Новичкам рекомендуется выбирать жилет с весом 5-10% от собственного тела. При весе 70 кг оптимальная нагрузка — 3,5-7 кг.

Возможность регулировать вес. Идеально, если жилет позволяет постепенно добавлять грузы по мере роста выносливости.

Регулировка размера. Жилет должен плотно прилегать к телу и не мешать движениям, особенно при беге и прыжках.

Материалы. Лучше выбирать модели из прочного нейлона с дышащей подкладкой — это защитит от натирания и перегрева, пишет NBC News.

Лучшие утяжелённые жилеты для тренировок

Лучшая модель для новичков: утяжелённый жилет Zelus — 2700 руб.

Лёгкий, обитый, с песком внутри и съёмными карманами. Не регулируется по весу, но хорошо подходит для первых тренировок. Светоотражающие детали делают его безопасным при беге в тёмное время суток.

Лучший жилет для машинной стирки: Mir Air Flow — 13 800 руб.

Одна из немногих моделей, которую можно стирать в машинке. Вес регулируется с помощью съёмных 3-фунтовых блоков. Выполнен из охлаждающего материала, удобно сидит и не натирает кожу.

Лучший компактный жилет: Hyperwear Hyper Vest Pro — 19 500 руб.

Минималистичный дизайн, влагостойкий, дышащий, не сковывает движения — идеально для кардио. Имеет встроенные и съёмные грузы, застёжка-молния, плотное облегание тела. Размер можно подобрать индивидуально.

Лучшая модель для опытных: TRX Hexgrip — 23 200 руб.

Неразборный по весу, но зато с отличной поддержкой: жилет оснащён поясным ремнём и мягкой внутренней подкладкой. Не скользит, даже если носить на голое тело. Подходит тем, кто уже привык к нагрузке и хочет большего.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

