Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мир на волоске: Захарова обвинила Зеленского в саботаже перемирия
Тайна Одессы под слоем лжи: кто мешает узнать правду о трагедии 2 мая
Немая звезда: Яна Чурикова рассказала о тайне, которую скрывала юная Алсу
Настойка или наливка? Разница есть — и она вкусная
Щелчки вместо запуска: что делать, когда авто молчит
Укладка устала, волосы выдохлись? Эта стрижка решает всё
Обычная ошибка разрушает ваш сон каждую ночь — и вы делаете её каждое утро
Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты
Крупная компания начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ

Секрет прокачки тела без штанг и гантелей: обзор на лучшие утяжелённые жилеты для тренировки

3:01
Спорт

Если вы уже какое-то время выполняете одни и те же упражнения, вы можете столкнуться с эффектом плато — когда тело перестаёт прогрессировать, потому что нагрузка становится привычной. Один из способов вернуть эффективность тренировок — использовать утяжелённый жилет.

EMS-тренировка
Фото: https://www.freepik.com by master1305
EMS-тренировка

Он универсален и добавляет интенсивности базовым, функциональным движениям. Такой жилет усиливает мышечную активацию без необходимости брать в руки тяжёлые гантели или штанги.

Как выбрать утяжелённый жилет?

 Эксперты советуют обращать внимание на следующие критерии:

Стиль. Жилеты бывают двух типов — тактические плитоноски с отсеков под грузы и компактные модели с встроенным весом. Первые подходят для силовых тренировок, вторые — для динамичных HIIT и кардио.

Вес. Новичкам рекомендуется выбирать жилет с весом 5-10% от собственного тела. При весе 70 кг оптимальная нагрузка — 3,5-7 кг.

Возможность регулировать вес. Идеально, если жилет позволяет постепенно добавлять грузы по мере роста выносливости.

Регулировка размера. Жилет должен плотно прилегать к телу и не мешать движениям, особенно при беге и прыжках.

Материалы. Лучше выбирать модели из прочного нейлона с дышащей подкладкой — это защитит от натирания и перегрева, пишет NBC News.

Лучшие утяжелённые жилеты для тренировок

Лучшая модель для новичков: утяжелённый жилет Zelus — 2700 руб.

Лёгкий, обитый, с песком внутри и съёмными карманами. Не регулируется по весу, но хорошо подходит для первых тренировок. Светоотражающие детали делают его безопасным при беге в тёмное время суток.

Лучший жилет для машинной стирки: Mir Air Flow — 13 800 руб.

Одна из немногих моделей, которую можно стирать в машинке. Вес регулируется с помощью съёмных 3-фунтовых блоков. Выполнен из охлаждающего материала, удобно сидит и не натирает кожу.

Лучший компактный жилет: Hyperwear Hyper Vest Pro — 19 500 руб.

Минималистичный дизайн, влагостойкий, дышащий, не сковывает движения — идеально для кардио. Имеет встроенные и съёмные грузы, застёжка-молния, плотное облегание тела. Размер можно подобрать индивидуально.

Лучшая модель для опытных: TRX Hexgrip — 23 200 руб.

Неразборный по весу, но зато с отличной поддержкой: жилет оснащён поясным ремнём и мягкой внутренней подкладкой. Не скользит, даже если носить на голое тело. Подходит тем, кто уже привык к нагрузке и хочет большего.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке
Российский шоу-бизнес
Шаляпин о Кадышевой: одна фраза певца объясняет народную любовь к артистке Аудио 
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
Домашние животные
Две прогулки в день: миф, который может испортить вашему псу жизнь
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Авто
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Самый идеальный подержанный кроссовер за разумные деньги от Renault
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Что съесть вместо десерта: продукты, которые отбивают тягу к сахару
Последние материалы
Щелчки вместо запуска: что делать, когда авто молчит
Укладка устала, волосы выдохлись? Эта стрижка решает всё
В Японии резко дорожают продукты
Обычная ошибка разрушает ваш сон каждую ночь — и вы делаете её каждое утро
Обмен вместо денег: россиянка узнала, как кубинцы выживают в условиях тотальной нищеты
Крупная компания начала увольнять сотрудников, которых можно заменить ИИ
Секрет прокачки тела без штанг и гантелей: обзор на лучшие утяжелённые жилеты для тренировки
Замерз навеки: во льдах нашли львёнка возрастом 28 000 лет
Борьба за бутоны: как муравьи мешают пиону раскрыться и что с этим делать
Что скрывается под землёй: почему важно сделать геологию перед стройкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.