Боль в шее, тревога, бессонница? Всё это лечится без таблеток — только пилатес

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В современном мире стресс перестал быть исключением — он стал нормой. Последние данные за 2024 год показывают, что треть взрослого населения Земли считает стресс главной угрозой своему здоровью. Это рекордный показатель за последние шесть лет.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка по пилатесу

Однако источником беспокойства всё чаще становятся не глобальные катастрофы, а ежедневные мелочи: личные заботы, нескончаемые задачи, давление времени и перегруженность обязанностями. Всё это постепенно лишает нас внутреннего равновесия.

Одним из заметных последствий хронического стресса становятся нарушения сна и напряжение в теле — особенно в области шеи и плеч. И здесь на помощь приходит не таблетка, а практика, проверенная временем — пилатес.

Пилатес: путь к внутренней устойчивости и телесному балансу

Специалисты по телесно-ориентированным практикам отмечают: занятия пилатесом помогают не только телу, но и психике. Через осознанное движение и глубокое дыхание человек получает возможность вернуть себе контроль — сначала над телом, а затем и над эмоциями. Именно в этом кроется сила пилатеса: он устраняет не только симптомы стресса, но и помогает переосмыслить само отношение к напряжению.

Выделяя время на регулярную практику, можно создать островок стабильности в условиях хаотичного мира. Это — не побег от реальности, а способ научиться проживать её с большей осознанностью и устойчивостью.

Из режима "бей или беги" в режим "восстановления"

Физиологи объясняют: в ответ на стресс мозг запускает выброс кортизола — так называемого гормона стресса. Он помогает мобилизоваться в критические моменты, но при хроническом присутствии начинает разрушать тело и психику. Состояние, когда организм постоянно находится в боевой готовности, истощает ресурсы.

Методика пилатеса направлена на возвращение тела в более благоприятное состояние — то, которое врачи называют режимом "отдыха и пищеварения". В этом состоянии восстанавливается дыхание, снижается частота сердцебиения, активизируется работа внутренних органов, и организм, наконец, получает сигнал: "опасность миновала".

Особое внимание уделяется снятию мышечного зажима и улучшению циркуляции крови. Практика помогает расслабить шею, плечи, поясницу — зоны, где обычно "хранится" физическое напряжение. При этом внимание к дыханию и концентрация на движении помогают уму выйти из замкнутого круга тревожных мыслей.

Дыхание по квадрату: как коробочное дыхание возвращает контроль над эмоциями

Контроль дыхания — ключевой элемент пилатеса. Его создатель, Джозеф Пилатес, подчеркивал: правильное дыхание — основа связи между разумом и телом. Одна из наиболее эффективных техник в этом направлении — "коробочное" дыхание.

Суть метода проста: вдох на четыре счета, задержка дыхания — четыре счета, выдох — также на четыре, и затем снова пауза на четыре счета, пишет Agenzia ANSA.

Такой ритм помогает нервной системе перейти в состояние спокойствия, снижая уровень тревожности и нормализуя дыхание. Особенно полезен этот способ тем, кто склонен к гипервентиляции на фоне стресса.

Пилатес в Италии: как одна компания изменила фитнес-культуру

Сегодня интерес к пилатесу активно растёт во всем мире, и особенно — в Италии. Там всё больше студий предлагают индивидуальные занятия и занятия в мини-группах. Активно развиваются также фитнес-клубы, оборудованные тренажёрами для пилатеса.

Одним из драйверов этого роста стала компания Genesi — эксклюзивный дистрибьютор бренда Balanced Body, мирового лидера в производстве оборудования для пилатеса. Genesi — пионер в продвижении метода в Италии: вот уже более двух десятилетий компания открывает студии по всей стране, обучает инструкторов и формирует культуру регулярной практики, ориентированной не на моду, а на устойчивое благополучие.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

