Боль в шее, тревога, бессонница? Всё это лечится без таблеток — только пилатес

В современном мире стресс перестал быть исключением — он стал нормой. Последние данные за 2024 год показывают, что треть взрослого населения Земли считает стресс главной угрозой своему здоровью. Это рекордный показатель за последние шесть лет.
Однако источником беспокойства всё чаще становятся не глобальные катастрофы, а ежедневные мелочи: личные заботы, нескончаемые задачи, давление времени и перегруженность обязанностями. Всё это постепенно лишает нас внутреннего равновесия.
Одним из заметных последствий хронического стресса становятся нарушения сна и напряжение в теле — особенно в области шеи и плеч. И здесь на помощь приходит не таблетка, а практика, проверенная временем — пилатес.
Специалисты по телесно-ориентированным практикам отмечают: занятия пилатесом помогают не только телу, но и психике. Через осознанное движение и глубокое дыхание человек получает возможность вернуть себе контроль — сначала над телом, а затем и над эмоциями. Именно в этом кроется сила пилатеса: он устраняет не только симптомы стресса, но и помогает переосмыслить само отношение к напряжению.
Выделяя время на регулярную практику, можно создать островок стабильности в условиях хаотичного мира. Это — не побег от реальности, а способ научиться проживать её с большей осознанностью и устойчивостью.
Физиологи объясняют: в ответ на стресс мозг запускает выброс кортизола — так называемого гормона стресса. Он помогает мобилизоваться в критические моменты, но при хроническом присутствии начинает разрушать тело и психику. Состояние, когда организм постоянно находится в боевой готовности, истощает ресурсы.
Методика пилатеса направлена на возвращение тела в более благоприятное состояние — то, которое врачи называют режимом "отдыха и пищеварения". В этом состоянии восстанавливается дыхание, снижается частота сердцебиения, активизируется работа внутренних органов, и организм, наконец, получает сигнал: "опасность миновала".
Особое внимание уделяется снятию мышечного зажима и улучшению циркуляции крови. Практика помогает расслабить шею, плечи, поясницу — зоны, где обычно "хранится" физическое напряжение. При этом внимание к дыханию и концентрация на движении помогают уму выйти из замкнутого круга тревожных мыслей.
Дыхание по квадрату: как коробочное дыхание возвращает контроль над эмоциями
Контроль дыхания — ключевой элемент пилатеса. Его создатель, Джозеф Пилатес, подчеркивал: правильное дыхание — основа связи между разумом и телом. Одна из наиболее эффективных техник в этом направлении — "коробочное" дыхание.
Суть метода проста: вдох на четыре счета, задержка дыхания — четыре счета, выдох — также на четыре, и затем снова пауза на четыре счета, пишет Agenzia ANSA.
Такой ритм помогает нервной системе перейти в состояние спокойствия, снижая уровень тревожности и нормализуя дыхание. Особенно полезен этот способ тем, кто склонен к гипервентиляции на фоне стресса.
Сегодня интерес к пилатесу активно растёт во всем мире, и особенно — в Италии. Там всё больше студий предлагают индивидуальные занятия и занятия в мини-группах. Активно развиваются также фитнес-клубы, оборудованные тренажёрами для пилатеса.
Одним из драйверов этого роста стала компания Genesi — эксклюзивный дистрибьютор бренда Balanced Body, мирового лидера в производстве оборудования для пилатеса. Genesi — пионер в продвижении метода в Италии: вот уже более двух десятилетий компания открывает студии по всей стране, обучает инструкторов и формирует культуру регулярной практики, ориентированной не на моду, а на устойчивое благополучие.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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