Мышцы исчезают после 50 лет? Вот как их вернуть и стать сильнее, чем в 30

С возрастом наше тело переживает массу внутренних изменений, и одно из самых тревожных — это постепенное снижение мышечной массы.
После 50 лет этот процесс заметно ускоряется. Медики объясняют это явление сочетанием нескольких факторов: гормональными перестройками, снижением физической активности и недостаточным потреблением белка. Ученые называют этот процесс саркопенией.
По мнению специалистов, к 50 годам организм может терять до 5% мышечной массы за каждое десятилетие — и это происходит даже у тех, кто ведет относительно активный образ жизни. Но это не приговор: современные методы позволяют не только замедлить саркопению, но и обратить её вспять.
Фитнес-специалист Уэйн Уэсткотт уверен: даже в зрелом возрасте вы можете увеличить мышечную массу. Он утверждает, что при грамотной программе тренировок и продуманном рационе восстановление мышц становится абсолютно реальным.
Главное — правильно выстроить стратегию, в которой тренировки, питание и восстановление работают как единая система.
Самый действенный способ сохранить и нарастить мышечную массу — это тренировки с весом. Они запускают процесс гипертрофии: микроповреждения волокон провоцируют рост новых, более сильных тканей.
Силовые упражнения активируют те мышцы, которые с возрастом "засыпают", — и именно это помогает восстановить функциональность тела, пишет издание Shape.
Начать можно с простого: лёгкие гантели, резинки, упражнения с собственным весом. Важно не перегружать себя сразу — постепенное увеличение нагрузки даёт лучший эффект и снижает риск травм.
Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю с обязательными днями отдыха между тренировками.
Ни одна программа восстановления мышечной массы не будет работать без белка. Диетологи подчёркивают, что людям после 50 необходимо около 1,2–1,5 грамма белка на каждый килограмм тела в сутки — особенно если они регулярно занимаются спортом.
Подходящие источники: постное мясо, рыба, яйца, творог, бобовые, орехи. Питание должно быть регулярным и сбалансированным. Белок — это строительный материал, который мышцы используют для восстановления после нагрузки.
Кардионагрузки — не просто дополнение к силовым, а важный элемент поддержания выносливости и здоровья сердца. Ходьба, плавание, велосипед не только укрепляют сосуды, но и помогают активнее сжигать жир, сохраняя сухую мышечную массу.
Упражнения на гибкость и равновесие, такие как йога и пилатес, уменьшают риск падений и улучшают координацию, что особенно важно в зрелом возрасте.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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