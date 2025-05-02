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Не надо жить в спортзале: программа для тех, кто хочет результат, а не усталость

3:18
Спорт

Когда хочется быть в отличной форме, но времени на зал немного, на помощь приходит продуманная двухдневная программа. Она позволяет проработать все группы мышц и подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет поддерживать результаты без перегрузок.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Как работает программа

  • Режим: 2 тренировки в неделю (например, понедельник и четверг).
  • Интенсивность: многоповторный стиль — 14-16 повторений в каждом подходе.
  • Отдых: 90-120 секунд между упражнениями, 60-90 секунд между подходами.
  • Цель: поддержание тонуса, формирование красивого рельефа, улучшение общего самочувствия.

Первая тренировка: ноги, ягодицы, бицепс, плечи

Приседания со штангой

  • Работаем над квадрицепсами, ягодицами и бицепсами бедра.

4 подхода x 14-16 повторений.

Выпады с медболом над головой

  • Укрепляем ягодицы, заднюю поверхность бедра и плечи.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую ногу.

Подъем гантели на бицепс сидя

  • Изолированная работа на бицепс рук.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую руку.

Жим гантелей над головой сидя

  • Развитие плечевого пояса.

4 подхода x 14-16 повторений.

Что прорабатываем: ноги, ягодицы, бицепс, плечи.

Вторая тренировка: грудь, спина, трицепс, пресс

Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье

  • Фокус на грудные мышцы.

4 подхода x 14-16 повторений.

Тяга верхнего блока к груди

  • Развитие широчайших мышц спины.

4 подхода x 14-16 повторений.

Разгибание руки с гантелью в наклоне

  • Работа на трицепсы рук.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую руку.

Скручивания на верхнем блоке

  • Укрепление мышц пресса.

4 подхода x 14-16 повторений.

Что прорабатываем: грудь, спина, трицепс, пресс.

Советы для максимального эффекта

  • Тщательно разминайтесь перед каждой тренировкой (5-10 минут кардио + суставная разминка).
  • Следите за техникой выполнения упражнений, особенно в многоповторном режиме.
  • Не забывайте про растяжку после тренировки, чтобы улучшить восстановление и гибкость.
  • Постепенно увеличивайте рабочие веса, если чувствуете, что выполнять 16 повторений стало слишком легко.

Выбирая двухдневную программу тренировок, вы не только экономите время, но и эффективно работаете над всеми основными группами мышц. Главное — соблюдать регулярность, правильно подбирать рабочие веса и следить за техникой выполнения упражнений. Такая схема подходит как для поддержания отличной формы, так и для постепенного улучшения рельефа тела. Два дня в неделю — это реальный путь к сильному, подтянутому и здоровому телу без перегрузок и стресса.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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