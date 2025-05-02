Не надо жить в спортзале: программа для тех, кто хочет результат, а не усталость

3:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда хочется быть в отличной форме, но времени на зал немного, на помощь приходит продуманная двухдневная программа. Она позволяет проработать все группы мышц и подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет поддерживать результаты без перегрузок.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Как работает программа

Режим: 2 тренировки в неделю (например, понедельник и четверг).

2 тренировки в неделю (например, понедельник и четверг). Интенсивность: многоповторный стиль — 14-16 повторений в каждом подходе.

многоповторный стиль — 14-16 повторений в каждом подходе. Отдых: 90-120 секунд между упражнениями, 60-90 секунд между подходами.

90-120 секунд между упражнениями, 60-90 секунд между подходами. Цель: поддержание тонуса, формирование красивого рельефа, улучшение общего самочувствия.

Первая тренировка: ноги, ягодицы, бицепс, плечи

Приседания со штангой

Работаем над квадрицепсами, ягодицами и бицепсами бедра.

4 подхода x 14-16 повторений.

Выпады с медболом над головой

Укрепляем ягодицы, заднюю поверхность бедра и плечи.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую ногу.

Подъем гантели на бицепс сидя

Изолированная работа на бицепс рук.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую руку.

Жим гантелей над головой сидя

Развитие плечевого пояса.

4 подхода x 14-16 повторений.

Что прорабатываем: ноги, ягодицы, бицепс, плечи.

Вторая тренировка: грудь, спина, трицепс, пресс

Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье

Фокус на грудные мышцы.

4 подхода x 14-16 повторений.

Тяга верхнего блока к груди

Развитие широчайших мышц спины.

4 подхода x 14-16 повторений.

Разгибание руки с гантелью в наклоне

Работа на трицепсы рук.

4 подхода x 14-16 повторений на каждую руку.

Скручивания на верхнем блоке

Укрепление мышц пресса.

4 подхода x 14-16 повторений.

Что прорабатываем: грудь, спина, трицепс, пресс.

Советы для максимального эффекта

Тщательно разминайтесь перед каждой тренировкой (5-10 минут кардио + суставная разминка).

Следите за техникой выполнения упражнений, особенно в многоповторном режиме.

Не забывайте про растяжку после тренировки, чтобы улучшить восстановление и гибкость.

Постепенно увеличивайте рабочие веса, если чувствуете, что выполнять 16 повторений стало слишком легко.

Выбирая двухдневную программу тренировок, вы не только экономите время, но и эффективно работаете над всеми основными группами мышц. Главное — соблюдать регулярность, правильно подбирать рабочие веса и следить за техникой выполнения упражнений. Такая схема подходит как для поддержания отличной формы, так и для постепенного улучшения рельефа тела. Два дня в неделю — это реальный путь к сильному, подтянутому и здоровому телу без перегрузок и стресса.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

