Сила без абонемента: как собрать спортзал дома за минимальные деньги

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Мечта о сильном теле, мощных руках и крепком здоровье кажется далёкой, если нет времени или желания ездить в спортзал. Но всё намного проще: создать эффективный спортзал дома вполне реально — и для этого нужно всего несколько вещей. Фитнес-эксперт и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, с чего начать.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка с TRX-петлями

Коврик: комфорт и безопасность

Коврик — это база для любой тренировки. Он защищает от скольжения, смягчает контакт с полом и собирает капли пота.

Совет: выбирайте нескользящий коврик сразу — сэкономите нервы и деньги. Дешёвые модели быстро выходят из строя и мешают сосредоточиться на упражнениях.

Пара гантелей: универсальный инструмент

Гантели подходят как для жимов, так и для тяг в домашних условиях.

Рекомендация: выбирайте вес, который вы сможете поднять над головой больше пяти раз. Будьте осторожны с разборными гантелями — качество замков должно быть на высоте, чтобы избежать травм при динамических упражнениях.

Гиря: классика мужской силы

Идеальный снаряд для махов и других силовых движений.

Стартовый вес: минимум 8 кг. А если хотите ощущать настоящую силу — заведите гирю в 16 кг. И да, гиря — это ещё и проверка характера.

Резиновый амортизатор: тяги и растяжка

Фитнес-лента позволяет выполнять десятки вариантов упражнений, заменяя тренажёры.

Оптимальный выбор: кольцевая лента длиной около метра с лёгким или средним сопротивлением. Подойдёт для тренировок на спину, грудь и руки — с минимальными затратами.

Ролл или мяч для самомассажа: восстановление без массажа

Работа с роллом или мячом помогает размять мышцы до и после тренировки, улучшая восстановление.

Как выбрать: ролл имитирует мягкий массаж ладонью, а мяч даёт более точечную нагрузку, похожую на массаж локтем. Жесткость должна соответствовать плотности большого пальца руки.

Подвесные петли (TRX): для продвинутых

TRX — отличный способ добавить в тренировки нестабильность и усилить проработку кора. Если вы хотите вывести домашние тренировки на новый уровень — это вложение стоит сделать.

Создать домашний спортзал — проще, чем кажется. Главное — подобрать универсальный и надёжный инвентарь, который обеспечит полноценные тренировки без лишних затрат. Коврик, гантели, гиря, амортизатор, массажный ролл и подвесные петли помогут укрепить мышцы, развить выносливость и поддерживать отличную форму, не выходя из дома. Всё, что остаётся — поставить цель, составить план и начать действовать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

