Дэниель Дюбуа отвергает игры разума Александра Усика перед решающим боем

Дэниель Дюбуа предупредил Александра Усика, что никакие "игры разума" не будут иметь значения, когда они выйдут на ринг для поединка за объединение титулов в тяжелом весе, и предположил, что украинец просто не сможет "справиться с болью", когда они встретятся на Уэмбли 19 июля.
Александр Усик и Дэниель Дюбуа обменялись ударами в своем первом бою в августе 2023 года
Во время противостояния на поле Уэмбли обычно сдержанный Дюбуа толкнул Усика, который в ответ на свое первоначальное удивление разразился смехом. Дюбуа, чемпион IBF, покачал головой, когда его спросили, были ли его действия преднамеренными.
"Нет, это просто одна из тех вещей", — сказал он.
Дюбуа сказал, что когда Усик рассмеялся, "я не ожидал этого от него. Но вы знаете украинцев — они делают всю эту работу с разумом и контролируют разум. Но мне просто нужно быть правым, физически и духовно, и этого будет достаточно в этот вечер".
Ментальная сила Усика такова, что даже Дюбуа признал, что не сможет найти слабости в психологической броне чемпиона WBA, WBC и WBO.
"Я думаю, он скучный парень. Он просто дома со своим дерьмом в голове. Это все психология, но когда эти парни чувствуют настоящую боль и жар, тогда вы можете прорваться через это", — отметил Дюбуа.
Когда он бросил вызов Усику за его титулы чемпиона мира в августе 2023 года, ему поначалу было трудно соответствовать мастерству украинского боксера. Но ход боя резко изменился, когда в пятом раунде Дюбуа нанес сокрушительный удар по линии пояса, который был признан ударом ниже пояса.
Усик был в сильном стрессе, когда он упал на канвас. Рефери дал ему почти четыре минуты на восстановление, и, несмотря на то, что он посчитал удар незаконным, не снял с Дюбуа ни одного очка.
Усик был достаточно хитер, чтобы выдержать последовавший за этим бурный шторм, и он восстановил свой авторитет и дважды отправил Дюбуа на канвас, прежде чем бой был остановлен в девятом раунде.
Даниель Дюбуа (англ Daniel Dubois; род. 6 сентября 1997, Лондон, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
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