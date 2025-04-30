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Дэниель Дюбуа отвергает игры разума Александра Усика перед решающим боем

2:19
Спорт

Дэниель Дюбуа предупредил Александра Усика, что никакие "игры разума" не будут иметь значения, когда они выйдут на ринг для поединка за объединение титулов в тяжелом весе, и предположил, что украинец просто не сможет "справиться с болью", когда они встретятся на Уэмбли 19 июля.

Боксер Александр Усик
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксер Александр Усик

Александр Усик и Дэниель Дюбуа обменялись ударами в своем первом бою в августе 2023 года

Во время противостояния на поле Уэмбли обычно сдержанный Дюбуа толкнул Усика, который в ответ на свое первоначальное удивление разразился смехом. Дюбуа, чемпион IBF, покачал головой, когда его спросили, были ли его действия преднамеренными.

"Нет, это просто одна из тех вещей", — сказал он.

Дюбуа сказал, что когда Усик рассмеялся, "я не ожидал этого от него. Но вы знаете украинцев — они делают всю эту работу с разумом и контролируют разум. Но мне просто нужно быть правым, физически и духовно, и этого будет достаточно в этот вечер".

Ментальная сила Усика такова, что даже Дюбуа признал, что не сможет найти слабости в психологической броне чемпиона WBA, WBC и WBO.

"Я думаю, он скучный парень. Он просто дома со своим дерьмом в голове. Это все психология, но когда эти парни чувствуют настоящую боль и жар, тогда вы можете прорваться через это", — отметил Дюбуа.

Когда он бросил вызов Усику за его титулы чемпиона мира в августе 2023 года, ему поначалу было трудно соответствовать мастерству украинского боксера. Но ход боя резко изменился, когда в пятом раунде Дюбуа нанес сокрушительный удар по линии пояса, который был признан ударом ниже пояса.

Усик был в сильном стрессе, когда он упал на канвас. Рефери дал ему почти четыре минуты на восстановление, и, несмотря на то, что он посчитал удар незаконным, не снял с Дюбуа ни одного очка.

Усик был достаточно хитер, чтобы выдержать последовавший за этим бурный шторм, и он восстановил свой авторитет и дважды отправил Дюбуа на канвас, прежде чем бой был остановлен в девятом раунде.

Уточнения

Даниель Дюбуа (англ  Daniel Dubois; род. 6 сентября 1997, Лондон, Англия, Великобритания) — английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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