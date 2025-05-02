Сжечь лишнее без бега и зала: сколько калорий улетает за счёт обычных отжиманий

Отжимания — одно из самых базовых и эффективных упражнений. Они не только прорабатывают мышцы, но и помогают сжигать калории. Сколько именно? Разбираемся вместе с тренером.
Количество сожжённых калорий при отжиманиях зависит от нескольких факторов:
Также важно учитывать технику: например, отжимания с колен сжигают меньше калорий, чем классические или плиометрические с хлопком.
Подсчитать точное количество калорий непросто — многое зависит от веса, интенсивности и общей выносливости. Но есть усреднённые данные:
Если рассматривать человека весом около 70 кг, он может потратить:
10-15 ккал за минуту активного выполнения отжиманий,
30-45 ккал за 30 минут,
Около 120 ккал за 15 минут непрерывной работы с небольшими паузами.
Цифры примерные и зависят от темпа выполнения и индивидуальных особенностей.
Отжимания в одиночку вряд ли заменят высокоинтенсивное кардио вроде бега или плавания, где расход может достигать 1000 ккал за тренировку.
Однако отжимания отлично укрепляют мышцы и здоровье суставов. В формате круговой тренировки вместе с другими упражнениями они могут дать отличный результат по сжиганию калорий.
Итог: если ваша цель — крепкое тело и поддержание общей формы, отжимания — отличный выбор. Если хотите максимально быстро расходовать калории — стоит дополнить программу кардио-нагрузкой.
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