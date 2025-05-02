Сжечь лишнее без бега и зала: сколько калорий улетает за счёт обычных отжиманий

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Отжимания — одно из самых базовых и эффективных упражнений. Они не только прорабатывают мышцы, но и помогают сжигать калории. Сколько именно? Разбираемся вместе с тренером.

Фото: freepik отжимания

Какие факторы влияют на расход калорий

Количество сожжённых калорий при отжиманиях зависит от нескольких факторов:

Интенсивность выполнения: чем быстрее и энергичнее выполняются отжимания, тем выше расход калорий.

чем быстрее и энергичнее выполняются отжимания, тем выше расход калорий. Частота сердечных сокращений: ускорение пульса увеличивает энергозатраты.

ускорение пульса увеличивает энергозатраты. Вес тела: чем больше масса тела, тем больше энергии тратится на выполнение упражнения.

чем больше масса тела, тем больше энергии тратится на выполнение упражнения. Физическая подготовка: чем лучше форма, тем больше подходов и повторений вы сможете сделать, повышая общий расход калорий.

Также важно учитывать технику: например, отжимания с колен сжигают меньше калорий, чем классические или плиометрические с хлопком.

Сколько калорий сжигается при отжиманиях

Подсчитать точное количество калорий непросто — многое зависит от веса, интенсивности и общей выносливости. Но есть усреднённые данные:

10 классических отжиманий с низкой интенсивностью сжигают около 3 ккал.

сжигают около 3 ккал. 10 отжиманий с высокой интенсивностью - примерно 6 ккал.

Если рассматривать человека весом около 70 кг, он может потратить:

10-15 ккал за минуту активного выполнения отжиманий,

30-45 ккал за 30 минут ,

Около 120 ккал за 15 минут непрерывной работы с небольшими паузами.

Цифры примерные и зависят от темпа выполнения и индивидуальных особенностей.

Что эффективнее: отжимания или кардио

Отжимания в одиночку вряд ли заменят высокоинтенсивное кардио вроде бега или плавания, где расход может достигать 1000 ккал за тренировку.

Однако отжимания отлично укрепляют мышцы и здоровье суставов. В формате круговой тренировки вместе с другими упражнениями они могут дать отличный результат по сжиганию калорий.

Итог: если ваша цель — крепкое тело и поддержание общей формы, отжимания — отличный выбор. Если хотите максимально быстро расходовать калории — стоит дополнить программу кардио-нагрузкой.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

