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Боишься спортзала? Ты не один: как побороть неловкость и начать тренироваться без паники

3:07
Спорт

Физическая форма далека от идеала, а одно только слово "фитнес" вызывает неловкость? Это нормально. Страх перед спортзалом знаком многим, и он даже получил официальное название — gymtimidation. Согласно исследованиям, каждая четвёртая женщина в Великобритании и каждый второй американец сталкивались с этим чувством. Почему мы боимся — и как преодолеть барьер? Давайте разберёмся.

Спортзал
Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортзал

Почему мы боимся спортзала

  • Неуверенность в своих силах и незнание, как пользоваться тренажёрами.
  • Страх выглядеть глупо перед другими.
  • Комплексы из-за внешности.
  • Низкая самооценка.
  • Психологическая усталость и страх перемен.

10 советов, как перестать бояться спортзала

Воспользуйтесь бесплатной консультацией тренера

  • Первичный инструктаж поможет освоиться: тренер объяснит, как работают тренажёры, предложит базовые упражнения и поможет чувствовать себя увереннее.

Составьте план тренировок

  • Чёткая программа убирает хаос: вы всегда знаете, что делать дальше, и не тратите время на раздумья. Регулярность и структура — основа прогресса.

Не сравнивайте себя с другими

  • В спортзале у каждого свой путь. Подтянутые тела — это результат длительной работы, генетики и образа жизни. Ваш прогресс важнее чужих результатов.

Выбирайте удобную одежду и обувь

  • Спортивная форма должна быть комфортной, не сковывать движения и не вызывать лишнего дискомфорта. Чистота и удобство — залог хорошего настроения.

Найдите тренировочного напарника

  • Совместные тренировки заряжают мотивацией и снимают стресс. Вместе легче справляться с неловкостью и следить за регулярностью.

Перестаньте думать, что все на вас смотрят

  • Большинство людей в зале сосредоточены на себе и своих упражнениях. Ваши комплексы существуют только в вашей голове.

Запишитесь на групповые тренировки

  • Занятия в группе помогают почувствовать поддержку и включиться в процесс без лишней неловкости. Особенно если подобрать группу по уровню подготовки.

Выбирайте зал, в котором вам комфортно

  • Лучше выбирать зал рядом с домом или работой, с приятной атмосферой и хорошим оборудованием. Это снизит вероятность пропусков.

Наймите персонального тренера

  • Несколько занятий с профи дадут вам уверенность и правильную базу, чтобы дальше тренироваться самостоятельно и без страха.

Позвольте себе расслабиться

  • Не воспринимайте спортзал как арену для оценки. Это место для вашего развития. Вознаграждайте себя за регулярность и будьте добры к себе.

Главное: не зацикливайтесь на страхе

Каждый человек в спортзале когда-то начинал с нуля. Ваша задача — сделать первый шаг и сосредоточиться на своих целях. С регулярными тренировками страх уйдёт, а уверенность и гордость за себя — останутся.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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