Garmin добавляет долгожданную новую функцию в свои спортивные часы

В феврале прошлого года компания Garmin выпустила новые высококлассные военные часы Garmin Tactix 8. Помимо тактических функций, таких как баллистический анализ и режим аварийного отключения, часы также предлагают новый профиль активности, ранее не встречавшийся в других часах этой компании: бег на лыжах.
Логично, что военная версия Garmin Instinct 3, представленная на прошлой неделе, также использует преимущества этого спортивного тренировочного профиля. Напомним, что рафтинг — это просто ходьба с грузом в несколько килограммов. Таким образом, при начале занятия можно указать на часах вес, переносимый во время занятия, чтобы он учитывался при выставлении различных оценок.
В классическом профиле ходьбы больший вес, который не был введен, логично приведет к более низкому расчету VO2Max, поскольку часы оценят, что вы бежите медленнее или у вас более высокая частота сердечных сокращений при тех же усилиях.
Однако, хотя мы и опасались, что Garmin зарезервирует этот профиль только для своих военных часов "Tactix" и "Instinct 3 Tactical Edition", в конечном итоге этого не произойдет. Как сообщает видеооператор Десфит в своем обзоре Garmin Instinct 3 Tactial Edition, американский бренд планирует распространить эту функциональность и на другие часы.
Garmin Ltd. — производитель GPS-навигационной техники и умных часов.
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