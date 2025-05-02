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Garmin добавляет долгожданную новую функцию в свои спортивные часы

Спорт

В феврале прошлого года компания Garmin выпустила новые высококлассные военные часы Garmin Tactix 8. Помимо тактических функций, таких как баллистический анализ и режим аварийного отключения, часы также предлагают новый профиль активности, ранее не встречавшийся в других часах этой компании: бег на лыжах.

Умные часы garmin
Фото: garmin is licensed under free more info
Умные часы garmin

Логично, что военная версия Garmin Instinct 3, представленная на прошлой неделе, также использует преимущества этого спортивного тренировочного профиля. Напомним, что рафтинг — это просто ходьба с грузом в несколько килограммов. Таким образом, при начале занятия можно указать на часах вес, переносимый во время занятия, чтобы он учитывался при выставлении различных оценок.

В классическом профиле ходьбы больший вес, который не был введен, логично приведет к более низкому расчету VO2Max, поскольку часы оценят, что вы бежите медленнее или у вас более высокая частота сердечных сокращений при тех же усилиях.

Однако, хотя мы и опасались, что Garmin зарезервирует этот профиль только для своих военных часов "Tactix" и "Instinct 3 Tactical Edition", в конечном итоге этого не произойдет. Как сообщает видеооператор Десфит в своем обзоре Garmin Instinct 3 Tactial Edition, американский бренд планирует распространить эту функциональность и на другие часы.

Уточнения

Garmin Ltd. — производитель GPS-навигационной техники и умных часов. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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