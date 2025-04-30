Золотая середина здоровья: фитнес-тренер назвал идеальное количество шагов в день (и это не 10000)

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Фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал недавнее исследование, которое показало, что ежедневные прогулки не менее 7000 шагов снижают риск преждевременной смерти на 50-70%, а пресловутые 10 000 шагов в день дают аналогичный результат.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Эксперт отметил, что хотя движение важно для здоровья, важно соблюдать меру. Литовченко рекомендует проходить от 7000 до 10 000 шагов в день.

"Как говорится, движение — это жизнь, никуда не денешься. Конечно, нужно двигаться. Вот мы когда работаем с людьми, которые хотят похудеть, конечно, первая проблема: почему-то у них малоподвижный образ жизни. Двигаться надо. Но во всем, как и всегда говорил, должна быть мера. Вот мы рекомендуем от 7000 до 10000. Это нормальная нагрузка для любого человека, который в течение дня может спокойно пройти вот это количество шагов. Это без какой-либо такой серьёзной нагрузки. Он может там потихонечку пойти до дома, может быть с работы или с утра на работу, то есть какую-то остановочку он прошёл", — сказал Литовченко.

По словам тренера, регулярная ходьба приносит множество преимуществ: улучшает самочувствие, повышает работоспособность, ускоряет метаболизм и способствует похудению.

"Когда люди начинают ходить, вот 7000 и кто-то до 10000, у них очень хорошие показатели при похудении, они чувствуют себя, что они становятся более бодрые, работоспособность у них повышается, процесс похудения идёт быстрее. У них чувствуется, что разгоняется метаболизм. Более такие становятся они подтянутые", — поделился наблюдением тренер.

Однако чрезмерные нагрузки без должной подготовки могут привести к проблемам со здоровьем, особенно с суставами, предупредил он.

"И вот у меня такой наглядный пример — одна из клиенток сбросила (а у неё достаточно был большой вес), и она начала ходить больше 20000 Шагов. И вот здесь вот, конечно, начались уже проблемы. Проблемы с тем, что она стала чувствовать, что у неё начинают болеть коленки, то есть проблемы с суставами, то есть к этой нагрузке нужно, конечно, было изначально подготовить своё тело, а не так что резко раз и давать такую нагрузку", — пояснил Литовченко.

Эксперт подчёркивает, что для достижения наилучших результатов важно соблюдать комплексный подход к здоровью: заниматься спортом, правильно питаться, пить достаточно воды и соблюдать режим сна.

Он также отмечает, что 6000-7000 шагов — это минимальное количество для поддержания здоровья. Для достижения наилучших результатов рекомендуется проходить 7000-8000 шагов.

"Я бы сказал, проходить в день всё-таки нужно 7000-8000 шагов. 6000 — это все-таки маловато ещё будет. Поэтому я рекомендую, вот реально есть золотая середина: от 7000 до 10000. Всё. Это для обычного человека. Если он где-то там занимается обычным фитнесом, без каких-то серьёзных больших нагрузок, соблюдает правильное питание", — добавил Литовченко.

При этом темп ходьбы должен быть умеренным, без бега и медленного шага, таким, как люди привыкли ходить, заключил он.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



